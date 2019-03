Osnabrück. Ein als Kaninchen verkleideter Unbekannter soll am Ossensamstag das Gedränge in Osnabrück genutzt haben, um die Geldbörse eines Besuchers zu stehlen.

Der Mann hatte sich im Bereich der Johanniskirche aufgehalten. Gegen 14.30 Uhr umarmte ihn ein Unbekannter in einem weißen Kaninchenkostüm, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In diesem Moment soll das Kaninchen dem Mann offenbar die Geldbörse gestohlen haben. Anschließend verschwand der Unbekannte in der Menge.

Die Beschreibung des mutmaßlichen Diebes beschränkt sich auf das Kostüm. Hinweise zum Kaninchen nimmt die Polizei Osnabrück entgegen. Telefon: 0541/327-2115 oder 327-3203.