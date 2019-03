Osnabrück. DJ Juan Pa kommt aus Guatemala, hat in Paris den Salsa kennen gelernt, lebt heute in Münster und legt seit fast 20 Jahren bei der Party Café Caliente im Haus der Jugend in Osnabrück auf. Diese wilde Mischung macht auch die Musik aus, die er am Freitag im Haus der Jugend spielt.

In Guatemala habe er viel Merengue und Kumbia gehört, erzählt Juan Pablo Romero Burgos, wie DJ Juan Pa mit bürgerlichen Namen heißt. Diese und kolumbianische Musik werde in seiner Heimat auf Partys gespielt. Südamerika hat er Anfang der Achtzigerjahre verlassen, um nach Paris zu gehen. „Dort habe ich erst richtig verstanden, was Salsa ist, was diese Musik bedeutet“, sagt er.

In der französischen Hauptstadt habe er viele Latinos kennen gelernt, die private Partys veranstaltet haben, erzählt Juan Pa. Da habe er den wahren Salsa entdeckt. „Salsa ist eine Sauce“, sagt er lachend. Dann holt er aber aus und erzählt, dass der Name von Musikern und Produzenten in New York erfunden wurde. Dort sei dieser Stil von lateinamerikanischen und karibischen Musikern entwickelt worden. Salsa sei eine Mischung aus Latin Jazz und kubanischer Musik, so Juan Pa. „Die Leute konnten es aber nicht einordnen, also musste ein Name her: Salsa.“

Mischung verschiedener Musikarten

„Für uns Südamerikaner ist Salsa alles“, sagt er. In Paris habe er verstanden, dass Salsa eine Mischung aus Musik aus New York, Kuba und Puerto Rico sei, die viele Spielarten lateinamerikanischer Musik in sich vereine.

Mit seiner Leidenschaft für diese Musik kam er 1986 von der Metropole Paris ins westfälische Münster. Dort hat er zunächst studiert, um dann weiter seiner Leidenschaft zu frönen. 1992 schloss er sich dem DJ-Team im Münsteraner Club „Obina Shock“ an. Etwa zur gleichen Zeit begann er, beim Café Caliente aufzulegen. Die Party-Reihe war kurz zuvor von dem Osnabrücker Martin Beermann begründet worden.

Salsa hat sich immer weiter entwickelt

Wer jetzt glaubt, beim Café Caliente schieben sich nur sexy Tänzer wie in der Bacardi-Werbung oder im „Lambada“-Video übers Parket, der irrt – aber auch nicht ganz. Das Klischee stimme halb und halb, sagt Juan Pa. „Dass Salsa scharf und feurig ist, wird oft als Werbung benutzt. Aber es ist keine Schlaftabletten-Musik, sondern impulsiv, es ist Musik zum Feiern und zum Tanzen und auch erotisch.“ Getanzt wird in Paaren, sagt er weiter. In den vergangenen 50 Jahren sei der Salsa immer weiter entwickelt worden.

Um im Café Caliente tanzen zu können, müsse man nicht jede Nuance beherrschen, aber den Salsa, sagt der DJ. „Im Haus der Jugend werden Salsa-Cubana-Tanzkurse unter der Leitung von Gustavo Peligrino aus Kuba angeboten. Daher bildet diese Stilrichtung den Schwerpunkt auf den Salsa-Veranstaltungen.“ Dazu kommen die Stilrichtungen Timba, Guanguancó und andere. Demnächst sollen auch Schnupperkurse vor den Salsa-Partys angeboten werden.

Das Café Caliente beginnt am Freitag im Haus der Jugend um 21.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.