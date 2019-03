Osnabrück. An der Lotter Straße hat der italienische Feinkostladen "Iannuccelli" eröffnet.

Wer Hunger und zeitgleich Lust auf etwas feinere Küche hat, ist an der Lotter Straße richtig: Hier gibt es von italienischen Spezialitäten über moderne Hausmannskost bis hin zu Sushi alles, was den Feinschmeckergaumen erfreut. Und das Angebot wächst: Seit Anfang März kann man italienischen Wein, Antipasti, Grappa, Trüffel, Nudeln und diverse Varianten der gerösteten und belegten Brotscheiben Bruscetta auch in der Hausnummer 33 kosten und kaufen. Denn hier hat Rocco Iannuccelli seinen nach ihm benannten Feinkostladen eröffnet. Als Logo dient ein Bild seiner Unterschrift.

Seit 1997 ist der aus dem italienischen Sora stammende 48-Jährige in Deutschland beschäftigt und kochte schon im Osnabrücker "La Taverna", im Restaurant "L'Antica" in Bissendorf und zuletzt im "Select Hotel" am Blumenhaller Weg.



Nun hat er sich mit dem Feinkostladen selbstständig gemacht. Er hat hohe Ansprüche an sich und seinen Laden: "Ich biete hier nur exzellente und original italienische Waren an." Alle Antipasti werden von ihm – und nach einer Einarbeitungszeit auch von Auszubildenden – angefertigt.

Trotz der eingedeckten Tische soll das "Iannuccelli"aber kein Restaurant sein. "Meine Gäste können hier die Antipasti und Speisen probieren und mitnehmen oder einen Kaffee trinken. Zudem will ich in Zukunft auch Weinproben anbieten." Die Sofaecke des Lokals soll einmal zum "Selfie-Point" werden, sagt Iannuccelli. Er hat extra einen goldenen Rahmen besorgt, den die Gäste dafür nutzen können.



Auch seine Heimatstadt Sora soll einen Platz im "Iannuccelli" finden: "Der italienische Schauspieler und Filmregisseur Vittorio De Sica stammen ebenfalls von dort – daher werde ich noch Bilder von ihm aufhängen", kündigt Iannuccelli an.

Öffnungszeiten Iannuccelli an der Lotter Straße 33 in Osnabrück hat montags bis samstags von 10.30 bis 21 Uhr geöffnet und sonntags von 17.30 bis 20.30 Uhr.