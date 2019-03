Osnabrück. Die Grünen erhöhen den Druck auf den Verkehrsverein Osnabrück, das Grünkohlessen für Frauen zu öffnen. Dem Stadtrat liegt zur Sitzung am Dienstag,12. März, ein Antrag vor.

Leise und unterschwellige Kritik an der Männerrunde in der Stadthalle gibt es schon viele Jahre. Doch als sich Anfang Februar dieses Jahres 1285 männliche Gäste zur 67. Osnabrücker Mahlzeit in der Osnabrück-Halle zusammenfanden, bekam die Kritik erstmals Stimme und Gesicht: Die Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Loreto Bieritz und Jonas Graeber, bezeichneten das große Grünkohlessen unter Ausschluss der Frauen in einer Pressemitteilung als "antiquiert" und sexistisch". „Männerklüngelei und die strukturelle Benachteiligung von Frauen" setze sich gerade auch in solchen Veranstaltungen ungebrochen fort, hieß es.

Ohne Ansehen des (mutmaßlichen) Geschlechts

Jetzt gehen die Grünen einen Schritt weiter – nämlich in den Stadtrat. Zur Sitzung am kommenden Dienstag liegt ein Antrag vor: Der Rat soll die Vertreter und Vertreterinnen der Stadt Osnabrück im Verkehrsverein anweisen, in der nächsten Mitgliederversammlung des Verkehrsvereins zu beantragen, "dass zur Osnabrücker Mahlzeit zukünftig ohne Ansehen des (mutmaßlichen) Geschlechts eingeladen wird".

Die Stadt ist wie andere öffentliche Einrichtungen Mitglied des Verkehrsvereins Osnabrück Stadt und Landkreis (VVO). Der Oberbürgermeister ist von Amts wegen stellvertretender VVO-Vorsitzender. Der VVO wurde 1950 gegründet, um den Fremdenverkehr und das Image der Region zu fördern. Heute hat der Verein 850 private und korporative Mitglieder. Herausragende Veranstaltung ist seit 66 Jahren die Osnabrücker Mahlzeit mit der Wahl des Grünkohlkönigs. Die Erlöse fließen stets in gemeinnützige Zwecke. Als Gegenstück zur Männermahlzeit hat der Verkehrsverein vor einigen Jahren für Frauen das Spargelessen und die Herbstmahlzeit etabliert, an denen zusammen etwa 300 Frauen teilnehmen.

Mehr Frauen in Führungspositionen

Die Zeiten haben sich geändert, sagen die Grünen. In den Fünfzigerjahren sei es den Gründern der Osnabrücker Mahlzeit gewiss nicht in den Sinn gekommen, dass eines Tages Frauen an der Spitze der Universität, des Landgerichts oder großer Unternehmen stehen würden. Der VVO werbe damit, die größte bürgerschaftliche Bewegung zwischen Bad Iburg, Melle und Quakenbrück zu sein und sich für ein starkes Wir-Gefühl, Bürgersinn und Gemeinschaftsgefühl in der Region einzusetzen. "Diese Ziele lassen sich im Jahr 2019 wohl kaum ohne Frauen erreichen", heißt es in der Begründung des Grünen-Antrages im Rat. Als Mitglied im Verein solle die Stadt Osnabrück deshalb dafür eintreten, "dass das Veranstaltungsformat künftig zeitgemäß und somit demnächst zur Osnabrücker Mahlzeit ohne Ansehen des Geschlechts eingeladen wird".

VVO-Vorsitzender Felix Osterheider will den aktuellen Ratsantrag nicht kommentieren. Er verweist auf Nachfrage unserer Redaktion auf die nächste Sitzung des Vorstandes am 18. März. Danach werde sich der Verein zu dem Thema äußern. In einem NOZ-Interview nach der jüngsten Osnabrücker Mahlzeit hatte Osterheider den Sexismus-Vorwurf der Grünen nachdrücklich zurückgewiesen und eine Öffnung für Frauen nicht ausdrücklich ausgeschlossen. "Die Diskussionen und Gespräche dazu laufen, wir sind ein demokratisch organisierter Verein", sagte er im Interview. Dass nur Männer dabei sind, liege an der Entstehungsgeschichte und der Tradition. Die Veranstaltung richte sich nicht "gegen irgendwen und irgendetwas, sondern sie ist für ein geselliges Miteinander und für die Unterstützung caritativer Zwecke".

Eine Mehrheit?

Unklar ist, ob die Grünen im Rat eine Mehrheit hinter sich versammeln können. Aus dem linken Spektrum dürfte es große Sympathien für den Antrag geben. Wie sich die anderen Fraktionen verhalten, ist noch unklar. Am Montagabend finden Fraktionssitzungen statt. Und sollte der Rat zustimmen, ist damit noch nichts entschieden: Dann müssen der VVO-Vorstand und die VVO-Mitgliederversammlung überzeugt werden.