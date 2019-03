Osnabrück. Der Brexit – ob geordnet oder ungeordnet – naht. Das Vereinigte Königreich wird die EU aller Voraussicht nach am 29. März verlassen. Ende 2018 lebten Hunderte Briten in Osnabrück, und wie die Statistik zeigt, kam ein Großteil erst nach Abzug der britischen Truppen aus Osnabrück im Jahr 2008.

420 Menschen mit einer britischen Erststaatsbürgerschaft leben in Osnabrück sowie 374 mit einer britischen Zweitbürgerschaft, teilte die Stadt mit. Bei ihnen handele es sich bei Weitem nicht nur um ehemalige Soldaten und ihrer Angehörigen. Fast die Hälfte der heute in Osnabrück lebenden Briten zog erst nach 2010 an die Hase.

Insgesamt verteilten sich die 794 britischen Staatsangehörigen Ende 2018 auf 461 Haushalte. Darüber hinaus gab es 126 „gemischte Haushalte“. „So nennen wir Haushalte, in denen mindestens eine britische mit mindestens einer nicht-britischen Person zusammenlebt“, wird Frank Westholt vom städtischen Team Strategische Stadtentwicklung und Statistik in der Mitteilung zitiert. In rund der Hälfte der britischen Haushalte lebe nur eine Person.

Gewechselte Staatsbürgerschaften

Die Statistiker der Stadt gingen ferner der Frage nach, wie viele Briten zwischen 1975 und 2018 die Staatsbürgerschaft gewechselt hatten. Das Ergebnis: Zwei Drittel wechselten sie erst nach 2015. Zur Erinnerung: Am 23. Juni 2016 hatte eine knappe Mehrheit von 51,89 Prozent für den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU gestimmt.

„Dass 68 Britinnen und Briten nach 2015 die Staatsangehörigkeit gewechselt haben, ist durchaus ein aussagekräftiges Merkmal zur Stimmung der britischen Bevölkerung in Osnabrück mit Blick auf den Brexit“, wird Westholt zitiert. Deshalb zogen die Statistiker bei ihren Beobachtungen auch jene Menschen ein, die zwar keine britische Staatsangehörigkeit mehr haben, aber britischer Herkunft sind. „So kommen 124 Personen hinzu, sodass wir von insgesamt 918 Menschen mit britischen Wurzeln sprechen“, so Westholt.

251 von ihnen kamen in Osnabrück zur Welt. „Haben Kinder mindestens ein Elternteil mit britischem Migrationshintergrund, überträgt sich dieser auf die Kinder, bis sie das 18. Lebensjahr vollendet haben“, erklärt Westholt.

Vor etwas mehr als zehn hatten sich die britischen Streitkräfte aus Osnabrück verabschiedet. Bis zu 14.000 Soldaten waren seit Ende des Zweiten Weltkriegs an der Hase stationiert.

