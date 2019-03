Osnabrück. Steuern sparen mit dem Jobticket: Unterstützt ein Unternehmen seine Angestellten finanziell, wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen, sind diese Leistungen seit 2019 in der Regel steuerfrei. Aus diesem Grund bezahlt die Osnabrücker IT-Firma Intevation ihren Mitarbeitern das ÖPNV-Abo sogar komplett.

Zigtausende Arbeitnehmer in Osnabrück und Umgebung müssen werktäglich viele Kilometer zurücklegen, um von ihrer Wohnung zur sogenannten ersten Tätigkeitsstätte zu gelangen. Immer mehr von ihnen steigen dafür vom eigenen Auto auf Bus und Bahn um – und schonen so Straßen und Umwelt.

Mit einem Jobticket (früher Firmen-Abo) der Stadtwerke Osnabrück sind Pendler dabei beruflich wie privat besonders günstig unterwegs. Dank eines 2017 für Neukunden eingeführten, verpflichtenden Arbeitgeberanteils kostet es Inhaber höchstens 30,90 Euro pro Monat in der Preisstufe 0 (Osnabrück/Belm). Das sind 13,50 Euro weniger als beim Basis-Abo und 16,90 Euro weniger als beim übertragbaren Premium-Abo.

Vater Staat kassiert nicht mehr mit

Aber das Beste ist: Vater Staat kassiert beim Jobticket und ähnlichen Angeboten neuerdings nicht mehr mit.

"Ab 2019 greift in der Regel eine Steuerbefreiung", erklärt die Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH), Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße.

Das heißt: Spendiert der Arbeitgeber für den täglichen Arbeitsweg ein Jobticket, fallen darauf keine Steuern mehr an. Allerdings nur, wenn die Firma den Bonus zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Gehalt zahlt. Verzichtet der Arbeitnehmer freiwillig auf einen Teil seines bisherigen Salärs, um im Gegenzug ein Jobticket zu bekommen (Entgeltumwandlung), gibt es die Steuerbefreiung nicht. Was Arbeitnehmer außerdem wissen müssen: Die steuerfreien Leistungen werden bei der Einkommensteuererklärung auf ihre Entfernungspauschale angerechnet, sodass sich ihr Werbungskosten-Abzug entsprechend mindert.



Leistung kein geldwerter Vorteil

"Insgesamt ist die ab 2019 geltende Situation für die betroffenen Arbeitnehmer eine Verbesserung im Vergleich zur bis dahin gültigen Rechtslage", findet die VLH. Denn früher galten Leistungen, die der Chef seinem Personal fürs Pendeln mit Bus und Bahn gewährte, als geldwerte Vorteile – und waren damit grundsätzlich steuer- und sozialabgabenpflichtig. Das betraf sowohl Zuschüsse als auch Sachleistungen wie zum Beispiel das verbilligte oder kostenlose Jobticket.

Anzeige Anzeige

Letzteres war laut VLH nur dann steuerfrei, wenn die monatliche Freigrenze für vom Arbeitgeber gewährte Sachbezüge in Höhe von 44 Euro nicht überschritten wurde. Dabei wurden allerdings alle Sachleistungen, die der Chef in einem Monat springen ließ, zusammengerechnet. Sobald der entsprechende Betrag die 44-Euro-Marke sprengte, war der gesamte Sachbezug steuerpflichtig.

Neuregelung baut Bürokratie ab

Vor diesem Hintergrund stellt auch der Deutsche Steuerberaterverband (Berlin) fest: "Die Neuregelung verspricht weniger bürokratische Lasten." Die Neuregelung habe für Arbeitgeber den Vorteil, dass sie das Jobticket nicht mehr in die monatliche 44-Euro-Freigrenze einbeziehen müssen. Auch eine etwaige pauschale Besteuerung sei dadurch überflüssig geworden.

In Osnabrück macht sich die IT-Firma Intevation die neuen Möglichkeiten der Steuerbefreiung beim Jobticket bereits zunutze. Seit Anfang des Jahres bekommt dort jeder Mitarbeiter, der mit dem Bus zur Arbeit fährt, das Super-Spar-Abo nicht nur bezuschusst, sondern sogar komplett bezahlt.









Mit Jobticket neue Fachkräfte gewinnen

"Intevation hat sich 2001 bewusst für einen Umzug vom Westerberg in die Innenstadt entschieden, um die Anfahrt mit Bus und Bahn zu erleichtern", sagt Softwareentwickler und Systemadministrator Thomas Arendsen Hein. "Das Jobticket war daher der nächste logische Schritt."

Seit Juli 2017 arbeite das rund 30-köpfige Unternehmen dafür mit den Stadtwerken zusammen. Vorteile aus Sicht von Intevation: zufriedenere Mitarbeiter, die selbst bei Regen trocken und sicher im Büro ankommen; außerdem mehr freie Plätze in der Tiefgarage. "Nicht zuletzt kann man bei Stellenausschreibungen damit Pluspunkte erzielen", weiß Arendsen Hein. Gleichwohl sieht er bei dem Angebot noch Verbesserungsbedarf:

"Es wäre gut, wenn die Mindestabnahmemenge von zehn Jobtickets pro Firma gesenkt wird, damit auch kleinere Unternehmen und deren Mitarbeiter davon profitieren können – selbst wenn dafür ein höherer Stückpreis angesetzt werden müsste."