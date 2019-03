Osnabrück. Nach drei Tagen hat das närrische Treiben im Rathaus ein Ende. Die Osnabrücker Karnevalisten gaben den symbolischen Rathausschlüssel zurück an Oberbürgermeister Wolfgang Griesert.

Standesgemäß in närrischer Tracht erschienen Vertreter des Bürgerausschusses Osnabrücker Karneval (BOK) am Tag der Fastnacht um 11.11 Uhr im Rathaus. Laut und bunt wie schon am Wochenende feierten sie das Ende der dreitägigen Übernahme der Stadtverwaltung, die mit dem Rathaussturm und der symbolischen Schlüsselübergabe am Ossensamstag begonnen hatte.



Politische Agenda aufgeräumt

"Drei Tage reichen nicht für Veränderungen", wandte sich Wolfgang Griesert an die Karnevalisten. Großes aber habe bei ihnen auf der Agenda gestanden: Karneval sollte für das ganze Jahr eingeführt und Gesetze sowie Gebühren abgeschafft werden. "Schlüssige Ideen", wie Griesert in närrischer Laune betonte. Er zeigte sich angesichts der weitreichenden Pläne verwundert, dass die Karnevalisten nicht bereits die Ratssitzung am kommenden Dienstag gestrichen hätten.

Stadtprinz Michael II. (Milinski) zog seine eigene Bilanz über die drei tollen Tage im Rathaus. Er habe ordentlich ausgemistet und Verwaltungsakten zur Gebührenordnung und Verkehrsangelegenheiten weggeworfen. "Jetzt kannst du von vorne anfangen und mit einer vernünftigen Politik weitermachen", wandte sich der Stadtprinz an "Bürger Griesert", der nach der Zeremonie wieder zu "Oberbürgermeister Griesert" wurde.

Es schien, als hätten diese Worte den eigentlichen Amtsträger motiviert. In närrischer Ungeduld versuchte Karnevalsfan Griesert, dem Prinzen bereits während seiner Rede den Schlüssel zu entwenden: "Gib den Schlüssel schnell wieder her, die Amtsgeschäfte rufen", unterstrich er.

Bis zum Ossensamstag 2020 ruht der Schlüssel nun wieder in einem Safe in der Ratskammer.

Video: Eindrücke vom Ossensamstag 2019

Anzeige Anzeige

Ein lachendes, ein weinendes Auge



BOK-Präsident René Herring bedankte sich bei den Vereinen, dem Prinzen, dem Kinderprinzenpaar und allen Einsatzkräften. "Die Osnabrücker können Karneval", resümierte er und erntete dafür tosenden Applaus. Besonders habe sich Herring über ausgefallene Wagen und die "toll umgesetzten Mottos" gefreut.

So ausgelassen die Stimmung im Rathaus war, so enttäuscht zeigten sich die Karnevalisten über die Berichterstattung unserer Redaktion vom Ossensamstag. Herring empfand diese als ungerechte "Unfall- oder Katastrophenberichte". Die Darstellungen hätten sich unverhältnismäßig stark auf Festnahmen und Alkoholkonsum, Lärm und Verunreinigungen konzentriert. Die schönen Aspekte wie die Aufmachung der Karnevalswagen, aber auch das Mitfahren des ehemaligen Oberbürgermeisters und heutigen Innenministers Boris Pistorius seien dabei zu kurz gekommen.