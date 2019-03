Osnabrück. Am kommenden Wochenende wird die Martinistraße zwischen Arndtstraße und Herderstraße halbseitig gesperrt. Zwei Kanalhausanschlüsse müsse repariert werden, teilten die Stadtwerke am Dienstag mit.

An dem Wochenende beginnt die Stadtwerke-Tochter SWO Netz mit vorbereitenden Maßnahmen für die Reparatur zweier defekter Kanalhausanschlüsse. Die Arbeiten finden an mehreren Wochenenden statt und beginnen am Freitagabend, 8. März, mit dem Rückbau der Martinistraße-Mittelinsel im betroffenen Abschnitt.

Zwischen dem 15. und 17. März erneuert SWO den ersten defekten Kanalhausanschluss, am folgenden Wochenende, 22. bis 24. März, den zweiten. Am Wochenende 19. bis 21. April wird dann die zurückgebaute Mittelinsel wieder hergestellt.

An diesen vier Wochenenden werden die beiden stadtauswärtigen Fahrspuren gesperrt. Der Verkehr wird während der Arbeiten in beide Richtungen jeweils einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Arbeiten starten jeweils freitagabends und enden montags zum Start des Berufsverkehrs. Außerhalb der Arbeiten wird die Baustelle zurückgebaut.