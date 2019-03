Osnabrück. 87.929 Haushalte hat die Stadt Osnabrück Ende 2018 verzeichnet. Bei 169.108 Einwohnern mit Hauptwohnsitz und weiteren 2067 mit Zweitwohnsitz in der Stadt war damit rund jeder zweite Haushalt ein Einpersonenhaushalt, teilte die Stadt mit.

In der Summe kommt Osnabrück damit auf 171.175 Menschen mit Erst- und Zweitwohnsitz an der Hase. Dabei gilt jedoch zu beachten, dass die Stadt auf ihr eigenes Melderegister zurückgreift. Gültigkeit besitzt hingegen die Landesstatistik. Ihr zufolge hat Osnabrück rund 4000 Einwohner weniger.

Die Statistiker der Stadt zogen von den 171.175 Bürgern all jene ab, die nicht selbst für ihr Auskommen sorgen, etwa Menschen in Wohn- und Altersheimen und Gefängnissen. Unterm Strich blieben demzufolge 162.196 Bürger.

52 Prozent der Haushalte waren Singlehaushalte

Durchschnittlich lebten Ende des Jahres 1,85 Menschen in einem Haushalt. 45.714 Menschen zählten die Statistiker in Singlehaushalten. Von den insgesamt knapp 88.000 Haushalten entspricht das rund 52 Prozent. 17 Prozent lebten in Familienhaushalten. 31 Prozent wohnten als Paare ohne Kinder oder sonstigen Mehrpersonenhaushalten zusammen.

Insgesamt lebten Ende 2018 knapp 33 Prozent aller Bürger in einem Paarhaushalt. Das waren den Zahlen der Stadt zufolge 53.323 Personen, die sich einen Haushalt mit genau einer weitere Person teilten. 8990 Menschen lebten in Mehrpersonenhaushalten, etwa Paare mit erwachsenen Kindern oder Großfamilien.

In 14.736 Haushalten mit Kindern lebten insgesamt 54.169 Menschen. Sie bildeten die größte Gruppe.