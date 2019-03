Osnabrück. Die nach schlechten Geschäftszahlen unter Druck stehende Restaurantkette Vapiano schließt auch Standortschließungen nicht aus. Wie schaut es mit der Filiale an der Osnabrücker Herrenteichsstraße aus?

"Ich plane keine Schließungen. Die von mir geführten Vapiano-Restaurants laufen alle hervorragend", sagt Joachim Rehkämper auf Nachfrage am Telefon. Rehkämper ist Franchisenehmer der Vapiano-Lokale in Münster, Bielefeld und Osnabrück. In der Hasestadt öffnete Vapiano im August 2009 die Türen an der Herrenteichsstraße – und schließen sollen sich diese auch in Zukunft nicht.

Aktuell weist ein Schild vor dem Lokal auf offene Stellen hin. Für das kommende Frühjahr kündigt Rehkämper an, dass das Restaurant "remodelt", also renoviert und dabei auch den neuen Designstandards des Unternehmens angepasst wird. Wie die aussehen, ist noch nicht bekannt.



Vapiano in der Krise

Osnabrück, Bielefeld und Münster sind nach Aussage von Betreiber Rehkämper also sicher. Doch so rosig sieht es nicht überall aus: „Es wird auch Schließungen geben, wenn wir sehen, dass die gewünschte Profitabilität nicht erreicht ist", sagte jüngst Vorstandschef Cornelius Everke der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ("FAZ").

Die Investitionen sollen den Angaben zufolge von den bisher geplanten 70 Millionen Euro unter die Marke von 40 Millionen Euro sinken. Zwar solle es auch 2019 eine zweistellige Zahl von Neueröffnungen vor allem in Deutschland, Frankreich und Österreich geben, aber nicht im ursprünglich avisierten Umfang von 40 Standorten.

Das Prinzip Vapiano Wer bei Vapiano essen geht, muss es mögen, zu stehen. Denn anstatt das Essen vom Platz aus zu ordern, bekommen Kunden am Eingang eine Chipkarte, stellen sich dann entweder an der Pizza- oder einer der Pastatheken an, bestellen, sehen bei der Zubereitung zu und tragen ihr frisch gekochtes Gericht dann auf Tabletts zum Platz ihrer Wahl. Das kann man mögen – muss man aber nicht. Selbst Vapiano scheint dieser Art "Erlebniskochen" nicht mehr zu hundert Prozent zu trauen, und testete schon 2017 die Bedienung am Tisch.

Darüber hinaus sollen „auch die Prozesse und Arbeitsabläufe innerhalb der Restaurants deutlich angepasst werden“. Tatsächlich ist einer der Hauptkritikpunkte von Kunden, dass diese oftmals lange in der Schlange stehen und einen als relativ hoch empfundenen Preis dafür zahlen, kaum Service zu erhalten. Auch in Osnabrück könne sich die "Küchenlogik", wie Rehkämper es nennt, in Zukunft ändern. Wie genau, verrät er jedoch nicht.

Everke amtiert seit Anfang Dezember 2018 als Vorstandschef des Unternehmens, das vor einigen Jahren noch unstoppbar schien und seit 2017 an der Börse ist. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) war das Kölner Unternehmen 2018 laut den vorläufigen Kennziffern unter den eigenen Zielen geblieben. Vapiano hatte die eigenen Prognosen für 2018 zuerst im September und dann nochmals im November gesenkt und zuletzt den Chef ausgetauscht.

Der neue Vapiano-Chef Everke kritisierte Fehler der Vergangenheit: „Wir haben uns verzettelt in unserer schnellen Expansion." Das Tempo sei zu hoch gewesen. „Wenn wir es verlangsamen, hilft das der Profitabilität." Allein im vergangenen Jahr wuchs das Filialnetz um 32 Restaurants auf 231 Standorte in 33 Ländern. Derzeit führt der Vorstand den Angaben zufolge Gespräche mit den finanzierenden Banken. „Im März soll die langfristige Finanzierung stehen", sagte Everke der "FAZ".

(mit dpa)