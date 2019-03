Osnabrück. Eine kommunale Wohnungsgesellschaft sei das einzig sinnvolle Mittel gegen das Marktversagen: Das betonte der Vorsitzende des Osnabrücker Mietervereins, Carsten Wanzelius, in einer gemeinsamen Fraktionssitzung von SPD, Grünen und Linken am Montagabend.

Die drei Parteien wollen den Bürgern einen Bürgerentscheid am 26. Mai ersparen und schon in der Ratssitzung am kommenden Dienstag für die Gründung der Gesellschaft stimmen – werden aber wohl keine Mehrheit haben, weil UWG und Piraten sich enthalten wollen und CDU, FDP zusammen mit Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) eine Ein-Stimmen-Mehrheit gegen eine Wohnungsgesellschaft haben. "Es ist noch nicht gewonnen", mahnte in der öffentlichen Fraktionssitzung Melora Felsch, Vorsitzende der Osnabrücker Jusos.

13.500 Unterschriften von Wahlberechtigten in der Stadt hatte das Osnabrücker Bündnis für bezahlbaren Wohnraum gesammelt, um die Gründung einer Wohnungsgesellschaft zu erzwingen. Kommt es wie erwartet zum Bürgerentscheid, dann reicht das nicht. Denn dann müssen mindestens 20 Prozent der Osnabrücker Wahlberechtigten mit "Ja" stimmen, und das sind 26.215. Das Bündnis appellierte daher an den Rat, schon am Dienstag zugunsten der Wohnungsgesellschaft zu stimmen.

Tut er das nicht, beginnt der Wahlkampf und beide Seiten werden Pros und Contras liefern. Haupt-Gegenargument der CDU sind hohe Kosten. CDU-Fraktionschef Fritz Brickwedde schätzt den Kapitalaufwand auf 50 Millionen Euro und warnte kürzlich davor, dass dieses Geld dann an anderer Stelle fehle, etwa bei der Sanierung von Schulen. "Das ist totaler Schwachsinn", sagte jetzt SPD-Fraktionschef Frank Henning:

"Es wird keine einzige Turnhalle und keine einzige Straße weniger gebaut und keine einzige Schule weniger saniert."

Die neue Gesellschaft werde selbstständig sein, ähnlich wie die Stadtwerke, und stehe damit außerhalb des städtischen Haushaltes, so Henning. Und Birgit Strangmann, Ratsmitglied der Grünen, betonte, dass der Stadt ja als Hartz-IV-Kostenträger schon erhebliche Kosten entstehen, wenn es ums Wohnen geht. "Die sind von der CDU nicht aufgeführt worden." Laut Volker Bajus, Fraktionschef der Grünen, benötigen in Osnabrück 17.000 Haushalte staatlich subventionierten Wohnraum und die Zahl der Sozialwohnungen sinke bis 2020 auf 1000.



Als starken Fürsprecher einer neuen Wohnungsgesellschaft hatten SPD, Grüne und Linke den Vorsitzenden des Osnabrücker Mietervereins, Carsten Wanzelius (Foto), eingeladen, der zusammenfasste, woran der Osnabrücker Wohnungsmarkt derzeit krankt.

Es dauere länger eine Wohnung zu finden als früher, der Konkurrenzdruck werde immer stärker und immer mehr Mitglieder berichteten, dass sie sich eine Wohnung nicht mehr leisten könnten. Außerdem hätten viele "enorme Angst, ihre Wohnung zu verlieren", so Wanzelius. Denn die Mieten steigen und auch die Zahl der Eigenbedarfskündigungen nehme zu. "Es gibt deutliche Indizien dafür, dass der Markt nicht mehr funktioniert", folgerte er. "Ein kommunaler Wohnungsbauträger ist eine bewährte Form staatlichen Eingreifens", plädierte Wanzelius für die Neugründung einer Wohnungsgesellschaft.



Anzeige Anzeige

Genossenschaft?

Die Ratsmitglieder Wulf-Siegmar Mierke (UWG) und Nils Ellmers (Piraten) sträuben sich bislang dagegen weil sie "keine Wohnungsbaugesellschaft nach alten Mustern" wollen, wie sie jüngst in einer Pressemitteilung schrieben. 2002 verkaufte die Stadt ihre alte Wohnungsbaugesellschaft OWG auf Betreiben von CDU und FDP, die damals im Rat die Mehrheit hatten. Ellmers und Mierke fordern, dass die neue Gesellschaft die Form einer Genossenschaft bekommen solle. Nur: Über die konkrete Ausgestaltung wird jetzt noch gar nicht entschieden. "Wir haben die Form der Wohnungsgesellschaft bewusst offen gelassen", betonte Klaus Schwietz vom Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Die Frage – sollte es am 26. Mai zum Bürgerentscheid kommen –, die die Bürger mit "Ja" oder "Nein" beantworten können, wird lauten: "„Soll die Stadt Osnabrück eine kommunale Wohnungsgesellschaft gründen?“

Bajus: "Eine städtische Wohnungsgesellschaft ist ein gutes Instrument, um die Preisentwicklung zu steuern, aber auch das soziale Miteinander im Quartier, und das auch noch ökologisch nachhaltig."