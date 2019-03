Osnabrück. Vor dem Brexit will er noch einmal nach Deutschland: Jools Holland, britischer Fernsehmoderator und Pianist. Zusammen mit Mr „Tainted Love“ Marc Almond und dem Osnabrücker Saxophonisten Tommy Schneller wird er im Rosenhof auftreten.

Das Gespräch mit Jools Holland hat noch nicht richtig begonnen, da sagt er: „Wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, dann würde ich gern richtig gut und flüssig Deutsch sprechen können.“ Bevor man das Gefühl bekommt, es mit einem Einschmeichler zu tun zu haben, der dem deutschen Publikum Honig den Bart schmieren will, begründet Holland seinen Wunsch. „Mein Vater hatte 78 Schallplatten, auf denen Gedichte von Goethe vorgetragen wurden. Wenn er sie auflegte, habe ich kein Wort verstanden, aber ich mochte den Klang der deutschen Sprache“, bekennt der britische Entertainer, der in Deutschland nicht so recht bekannt ist, in England dagegen wie ein bunter Hund.

Kooperationen mit Grönemeyer, Müller, Cicero

Im BBC-Fernsehen hatte Jools Holland schon alle: Eric Clapton, Sting, David Gilmour von Pink Floyd, Nick Cave, Tom Jones – um nur wenige zu nennen. „Later…with Jools Holland“ heißt die Show, die er seit 1992 moderiert. Er ist der Gastgeber, der mit Amy Winehouse plauderte, mit Ed Sheeran musizierte, aber auch Adele, Bono oder B.B. King vor die Kameras holt. Und weil seine Uroma Deutsche war und er den Klang der deutschen Sprache liebt, hat er auch schon mit Herbert Grönemeyer, Ina Müller und Roger Cicero zusammen gearbeitet.

"Es ist so traurig, dass Roger Cicero gestorben ist" Jools Holland





„Es ist so traurig, dass Roger Cicero gestorben ist. Er hatte eine wundervolle Stimme und war eine der nettesten Personen, die ich kennen lerne durfte“, sagt Holland, der mit den Deutschen nicht nur eine Platte aufnahm, sondern sowohl Grönemeyer als auch Cicero in seine Show in England einlud. Und weil er nicht nur ein Medienstar, sondern auch ein versierte Musiker ist, lässt er es sich nicht nehmen, seine Gäste am Piano zu begleiten.





Wenn er selbst auf Tournee geht, lässt er sich von seinem Rhythm and Blues Orchester begleiten. Allerdings nur in Großbritannien. „Dann sind wir mit bis zu 20 Musikern auf der Bühne. Auf dem Kontinent kann ich gar nicht genug Tickets verkaufen, um die bezahlen zu können“, sagt er. Daher kommt er beispielsweise in den Rosenhof „nur“ in Begleitung von Schlagzeuger George Latham sowie drei großartigen Sängerinnen: Ruby Turner, Louise Marshall und Beth Rowley. Zusammen werden sie ihrer Vorliebe für Boogie Woogie, Blues, Gospel und Ska frönen. „Wenn wir in kleiner Besetzung unterwegs sind, werden meine Finger auf den Tasten des Pianos zum Orchester“, sagt Holland.

Drei (unmögliche) musikalische Momente

Im vergangenen Jahr hat er zusammen mit Marc Almond eine Platte aufgenommen. Der Sänger ist vielen noch als Mitglied von Soft Cell bekannt, der Band, die mit dem Song „Tainted Love“ Welterfolge feierte. Almond wird als Spezialgast mit nach Deutschland kommen. „Wir werden zusammen einige Songs von mir und auch ein paar von Soft Cell interpretieren“, verspricht der Bandleader, der als Bach-Fan hofft, noch oft nach Deutschland kommen zu können. „Egal, auf welche Lösung die Politiker sich bezüglich des Brexit einigen, es wird alles nicht einfacher. In der Vergangenheit haben Politiker schon oft solche dummen Sachen gemacht, aber glücklicherweise haben sich Künstler nicht davon abhalten lassen, ihre Kunst zu machen – die sich immer als grenzüberwindend erwiesen hat“, so Holland, der von der Queen für seine Verdienste mit dem Orden „Order oft he British Empire“ ausgezeichnet wurde.

Obwohl sich der 61-Jährige in der glücklichen Lage befindet, alle wichtigen Bands und Stars bereits in seiner Show gehabt zu haben, würde er drei (unmögliche) musikalische Momente gern erleben: Johann Sebastian Bach, der als 12-jähriger am Piano improvisiert, die Beatles zu ihrer Rock´n´Roll-Zeit in Hamburg und ein Konzert mit der unvergessenen Bluesqueen Bessie Smith.

Jools Holland und Marc Almond: 16. März, 20 Uhr, Rosenhof. Special Guest: Tommy Schneller. Eintritt: 44,90 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.