Osnabrück/Wolfsburg. Die Mitarbeiter der Volkswagen AG erhalten für das vergangene Jahr eine Erfolgsprämie von 4750 Euro – 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Ob die Osnabrücker VWler einen Bonus erhalten und in welcher Höhe, ist hingegen noch unklar.

Denn das Osnabrücker VW-Werk ist eine separate GmbH und damit kein Standort der Volkswagen AG. Dennoch rechnet Wolfram Smolinski, Betriebsratsvorsitzender der Volkswagen Osnabrück GmbH, damit, dass die Osnabrücker VWler auch in diesem Jahr wieder eine Prämie erhalten. „Wir gehen davon aus, sie ist aber abhängig vom Gewinn“, sagte er auf Anfrage unserer Redaktion.

Smolinski: Prämie verdient

Und eben dieser steht noch nicht fest. „Die Kennzahlen liegen noch nicht vor“, sagte Smolinski. Er geht davon aus, dass die 2350 Osnabrücker Mitarbeiter noch in diesem Monat über ihre Erfolgsprämie informiert werden. Diese werde dann im Mai gezahlt. „Verdient haben sie es allemal“, so Smolinski. In den vergangenen Jahren hatte das Werk stets einen Überschuss erwirtschaftet.

In der Vergangenheit hatten die Osnabrücker VWler keine Erfolgsbeteiligung erhalten, weil es dem Flächentarifvertrag unterliegt, nicht dem VW-Haustarifvertrag. Erst 2017 erhielten die Mitarbeiter 1700 Euro. Die Mitarbeiter im Haustarifvertrag hingegen hatten 4100 Euro erhalten.

4750 für Mitarbeiter der VW AG

Die rund 100.000 Tarifbeschäftigten der Volkswagen AG erhalten für das abgelaufene Jahr 4750 Euro Erfolgsprämie. Darüber informierte am Dienstag die Märzausgabe der VW-Betriebsratszeitung „Mitbestimmen“. Die Mitarbeiter hätten viele Herausforderungen nicht zu verantworten, diese aber wieder ausgebügelt, sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh dem Blatt. „Darum ist es nur fair, dass die Belegschaft jetzt ihren Anteil am Erfolg erhält“.

Die Erfolgsbeteiligung geht an die Tarifbeschäftigten der Werke Wolfsburg, Hannover, Emden, Salzgitter, Braunschweig und Kassel sowie der Finanztochter. Ihr liegt eine tariflich vereinbarte zweijährige Berechnung zugrunde. Rund 1700 Euro haben die Beschäftigten laut der Betriebsratszeitung schon Ende 2018 als Vorauszahlung erhalten. Der Rest soll mit den Gehältern im Mai fließen.

Absatzrekord trotz diverser Probleme

Obgleich das Image des Autobauers wegen der Dieselmanipulationen gelitten und es Schwierigkeiten um die Einführung des neuen Abgasprüfstandards WLTP gegeben hatte, vermeldete VW für das vergangenen Jahr einen Absatzrekord. 2018 lieferte Volkswagen mehr Autos aus als je zuvor.

Anzeige Anzeige

Mit Blick auf das vergangene Jahr hatte VW-Chef Herbert Diess kürzlich gesagt, dass man sich 2018 ordentlich geschlagen habe. Gleichzeitig hatte er betont, dass der Gegenwind in wichtigen Märkten 2019 nochmals stärker werden dürfte. Das Ergebnis der Marke VW Pkw wird am 12. März mit dem Geschäftsbericht bekanntgegeben.

(Mit dpa)