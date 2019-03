Osnabrück. Der Chinese Diyang Mei hat beim Sinfoniekonzert in der Osnabrückhalle den Osnabrücker Musikpreis entgegengenommen. Dafür bedankt er sich mit einer furiosen Interpretation des Violakonzerts von Béla Bartók - und das wir nicht der einzige Höhepunkt an diesem Abend.

Diyang Mei ist ein bescheidener junger Mann. Er lächelt, verbeugt sich viel, sagt häufig "ja", auch wenn er womöglich nicht ganz versteht, was sein Gegenüber gerade gesagt hat. Er ist halt erst vor Kurzem aus China nach Deutschland gekommen, und offenbar spricht er da einen großen Teil seiner Zeit nonverbal - über seine Bratsche. Beim Empfang der Egerland-Stiftung anlässlich der Verleihung des Osnabrücker Musikpreises steht der 24-Jährige ein bisschen schüchtern herum, spricht leise lächelnd über sein Faible für Computerspiele und den FC Bayern München. Wenig später, auf der Bühne im Europasaal der Osnabrückhalle lupft er ebenso leise, aber sehr bestimmt den Vorhang zu Béla Bartóks Konzert für Viola und Orchester: Mit der Bratsche in der Hand verwandelt sich der zurückhaltende junge Mann zum universellen Musiker, der einem Orchester samt Dirigent mit natürlicher musikalischer Autorität die Richtung vorgibt. Das ist es, was Musikjournalist Harald Eggebrecht meint, wenn er in seiner Laudatio von der "Vorstellungskraft" und dem "Bewusstsein" des "jungen Viola-Helden" spricht. Weiterlesen: Diyang Mei im Porträt

Selten war die Jury so einig

Mit diesen Eigenschaften und mit seiner Könnerschaft hat Mei letztes Jahr beim ARD-Musikwettbewerb wohl sämtliche Juroren und das Publikum überzeugt: Den ersten Preis des ARD-Wettbewerbs, den Publikumspreis und etliche zusätzliche Preise durfte er mit nach Hause nehmen, darunter den Osnabrücker Musikpreis. Selten sei man sich so einig gewesen, sagt die Vorsitzende des Musikvereins, Anita Schnitker, die zusammen mit Generalmusikdirektor Andreas Hotz, Kirchenmusiker Stefan Lutermann und dem künstlerischen Leiter des Klassik- und Entdeckerlabels cpo Burkhard Schmilgun die Jury des Osnabrücker Musikpreises bilden. Jetzt, beim fünften Sinfoniekonzert der Saison haben der Osnabrücker Oberbürgermeister Wolfgang Griesert und Felix Osterheider von der Felicitas und Werner Egerland Stiftung den Osnabrücker Musikpreis 2018 verliehen. Weiterlesen: Ebenfalls eine gute Wahl: Juliana Koch gewinnt den Osnabrücker Musikpreis 2017

Nun ist Bartóks Bratschenkonzert schwere Kost für das Publikum - trotzdem packt Mei seine Zuhörerschaft mit der Intensität seines Spiels. Traumsicher bewegt er sich im "Zwischenreich der Dämmerung", wie Eggebrecht die Domäne der Bratsche beschrieben hat: Mey spielt rauchig-zarte Töne, haucht ihnen durch ein spätes, leises Vibrato mit der linken Hand Leben ein. Sonore Melodien in der tiefen Lagen gewinnen spielerische Leichtigkeit, die Solopassagen sind ein virtuoses Spiel mit feinsten Abstufungen, und auch der Dialog mit dem Osnabrücker Symphonieorchester unter Andreas Hotz gestaltet sich filigran und perfekt. Die Nebelwelten des Adagio religioso schimmern eisgrau, der furiose Schlusssatz "rockt", wie Hotz vorher sagt - eine wirklich rundum grandiose Darbietung.

Zum Auftakt des Abends erlauben Bartóks Ungarische Skizzen dem Orchester, sich die Klangwelt des Komponisten, die Harmonik und die mitunter vertrackte Rhythmik zu erspielen. Das macht es beim Violakonzert zum verlässlichen Partner des jungen und gleichzeitig so reifen Solisten.

Zum Finale: Mozart

Gleichwohl verlangt Bartók auch über siebzig Jahre nach seinem Tod aktive, offene Ohren. Mozarts Prager Sinfonie erscheint zugänglicher, obwohl das Werk voller Überraschungen steckt: Die "Zauberflöte" kündigt sich an, und die Dur-Moll-Wechsel nehmen voraus, was ein paar Jahrzehnte später Schuberts Tragik ausmacht.

Um sich Mozarts Klangwelt zu nähern, ändert Hotz die Sitzordnung im Orchester: Die Fagotte sitzen vor den Oboen; vor allem aber holt er die zweiten Geigen nach langer Zeit wieder einmal nach vorne und betont damit deren Rolle als Stichwortgeber. Naturhörner und -trompeten, kleine Kurbelpauken und der Verzicht aufs Vibrato schärfen den Klang historisch, trotzdem fehlt mitunter die Plastizität und Durchhörbarkeit. Auch hätte Mozart sicher mehr Pointierung vertragen; da waren Dirigent und Orchester schon mal weiter, die "Jupiter-Sinfonie" vor einigen Jahren hatte da mehr Pfeffer. Trotzdem trifft das Orchester den spritzigen Geist Mozarts, und das ist ja die Hauptsache.