Osnabrück. Das gegen die Linken-Kreistagsmitglieder Andreas Maurer aus Quakenbrück und Lars Büttner aus Bohmte beantragte Parteiausschlussverfahren ist von der Landesschiedskommission der niedersächsischen Linken abgelehnt worden. Gegen Büttner hatte die Linke sogar einen Beschluss über eine dreimonatige Ämtersperre gefasst, der per Eilantrag wieder aufgehoben wurde.

Der Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle der Linken, Jörg Venderbosch, bestätigte eine entsprechende Mitteilung der Linken-Kreistagsfraktion auf Nachfrage unserer Redaktion. Venderbosch zufolge kann es sein, dass die Landesschiedskommission das Urteil zu den abgelehnten Parteiausschlussanträgen noch zur Überprüfung an die Bundesschiedskommission weiterleitet. Den Beschluss über eine dreimonatige Ämtersperre gegen Büttner kommentierte Venderbosch: „Es ist ein bisschen merkwürdig, dass dieser Beschluss gefasst worden ist, denn dieser ist in der Satzung gar nicht vorgesehen.“ Maurer und Büttner kritisierten: „Damit bescheinigte die Bundesschiedskommission dem niedersächsischen Landesschiedsgericht eine satzungswidrige Maßnahme getroffen zu haben, was im höchsten Maße beunruhigend ist.“ Maurer und Büttner sehen sich durch die Ablehnung des Parteiausschlussverfahrens gestärkt.

Vorwurf: Aufnahme eines AfD-Kreistagsmitglieds war "zutiefst parteischädigend“

Der Vorsitzende der Landesschiedskommission der Linken in Niedersachsen, Olaf Steggewentz, hatte ein Parteiausschlussverfahren gegen Maurer und Büttner beantragt und ihnen vorgeworfen, sich mit der Aufnahme des AfD-Kreistagsmitglieds Tanja Bojani in die Linke-Kreistagsfraktion im September „zutiefst parteischädigend“ verhalten zu haben. Die Aufforderung des Kreisverbands der Linken, Bojani wieder aus der Fraktion der Linken auszuschließen, hätten die beiden ignoriert. Zudem seien die Parteimitglieder vorab nicht über den Wechsel von Bojani, die die rechtspopulistische AfD erst eine Woche zuvor verlassen hatte, informiert worden. Steggewentz hatte den Antrag auf Parteiausschluss gegen Büttner und Maurer begründet: „Eine ordnungsgemäße Parteiarbeit ist kaum mehr möglich, wenn Mitglieder nicht zur Regionalkonferenz fahren.“





107-seitiger verfassungsschutzähnlicher Bericht

Darüber hinaus war gegen Maurer und Büttner ein weiterer Antrag auf Parteiausschluss gestellt worden, der neben kleineren Zusammenstellungen auch einen „107-seitigen verfassungsschutzähnlichen Bericht“ über Aktivitäten, Facebook-Einträge und privaten Mailverkehr beinhaltete, wie Linken-Kreistagsfraktionschef Maurer es formuliert hatte. Maurer hatte von „Stasi-Methoden“ gesprochen, die er und Büttner nicht dulden könnten.