Osnabrück. Michael Maßmann, Polizeipräsident der Polizeidirektion Osnabrück, ist zufrieden. „Die Bilanz kann sich sehen lassen“: Die Zahl der Straftaten vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln ist im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig gestiegen. Die Zahl der Straftaten in Relation zur Einwohnerzahl ist auf einem Zehnjahrestief und liegt deutlich unter dem Landeswert. Die Zahl der Sexualdelikte stieg massiv an.

5888 Straftaten kamen im vergangenen Jahr auf 100.000 Einwohner im Bereich der Polizeidirektion, sagte Maßmann währen der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik 2018 am Dienstagmorgen. „Das ist der niedrigste Stand der letzten zehn Jahre“, sagte der frisch eingeführte Polizeipräsident. Und der rückläufige Trend sei weiterhin da. Landesweit waren es 6362 Straftaten pro 100.000 Einwohner.

Straftaten insgesamt: 85.151 Straftaten registrierte die Polizei im vergangenen Jahr – eine Steigerung um 0,25 Prozent gegenüber 2017. Schwerpunkte seien generell Ballungszentren, im Bereich der Direktion sei das Osnabrück, sagte Maßmann.



63,64 Prozent der Straftaten klärte die Polizei auf. Das führe zu „einem extrem hohen Sicherheitsniveau“, so Maßmann.

Weniger Einbrüche – geringe Aufklärungsquote

Wohnungseinbrüche: Nach dem Hoch von 2455 Einbrüchen im Jahr 2015 ist die Zahl im vergangenen Jahr deutlich gesunken. 1567 Einbrüche (911) und Einbruchsversuche (656) registrierte die Polizei 2018 nach 1805 im Jahr 2017.

Allein die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl (ZEK) habe in den vergangenen beiden Jahren zwölf Banden das Handwerk gelegt, so 330 Einbrüche aufgeklärt und mehr als 70 Tatverdächtige ermittelt. Die Aufklärungsquote stieg auf 25,6 Prozent und ist, gemessen an der Gesamtquote, sehr niedrig. „Wir werden trotz der günstigen Entwicklung nicht locker lassen“, versicherte Maßmann.



Gewaltkriminalität: 3079 Gewalttaten wie Raube, Körperverletzungen, Vergewaltigungen und Tötungsdelikte verzeichnete die Polizei, eine Abnahme um 2,38 Prozent. „Neun von zehn werden aufgeklärt“, sagte Maßmann. Erfreulich sei der Rückgang bei Rauben. Sie seien um fast zwölf Prozent zurückgegangen. Der Polizeipräsident sprach von einer „Trendwende“.

Anzeige Anzeige

Angriffe mit Messern

Die Zahl der Fälle, in denen Stichwaffen wie Messer mitgeführt oder gar eingesetzt wurden, stieg um 3,68 Prozent auf 423 Fälle. Die Zahl der durch Angriffe mit einem Messer Leichtverletzten stieg hingegen deutlich: um 47,54 Prozent auf 90 Personen. Zwölf Menschen wurden schwer verletzt. „Tote gab es keine“, versicherte Maßmann.

Gewalt gegen Polizisten: 1040 Polizeibeamte wurden Opfer von Gewalt. Zwei Drittel der Fälle geschahen Maßmann zufolge unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Zunehmend würden auch Feuerwehrleute, Ärzte und Rettungskräfte Gewalt erfahren. Maßmann sagte:

„Das macht mir große Sorgen. Die Gesellschaft muss das häufiger ächten"

Sexualdelikte: Die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung stieg drastisch. 1265 Fälle wurden der Polizei angezeigt. Im Jahr zuvor waren es 1026 gewesen – eine Steigerung um 23,29 Prozent. Die Polizei führt sie auf die Reform des Strafrechts und die Einführung des Straftatbestands der sexuellen Belästigung zurück. Seither kann etwa das Berühren der Brüste leichter als Straftat geahndet werden. Die Aufklärungsquote lag 2018 bei 83,87 Prozent – eine minimale Zunahme gegenüber dem Vorjahr. Maßmann riet, Frauen sollten derartige Delikte frühzeitig anzeigen.

Internetkriminalität: Die Polizei verzeichnete 2018 deutlich mehr Straftaten im Bereich des Cybercrime, also der Kriminalität im Internet. Sie nahm um 18 Prozent zu. „Jede zwölfte Straftat im Bereich der Polizeidirektion geschieht im Bereich des Cybercrime“, sagte Maßmann. In der Summe stieg die Anzahl um 18,57 Prozent auf 1092 Fälle mit insgesamt 6971 Taten. Cybercrime bleibe eine große Herausforderung für die Polizei, so Maßmann.



Straftaten gegen Senioren: Enkeltrick, falsche Gewinnversprechen, falsche Polizeibeamte: Immer mehr Senioren werden Opfer von Betrügern. Allein 2018 registrierte die Polizeidirektion 784 Fälle, in denen sich Betrüger als Polizisten ausgegeben hatten. Das waren 247 mehr als im Jahr zuvor. Die Dunkelziffer dürfte groß sein. Eine Entwicklung, die Maßmann mit Sorge betrachtet:

„Hier werden schwache Menschen als Opfer ausgenutzt.“

Dabei gingen die Betrüger perfide vor, sie würden leicht Opfer erwarten.

Am Ende resümierte Maßmann: