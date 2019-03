Osnabrück. Auf dem Höhepunkt der närrischen Zeit haben Stadtprinz Michael II. (Milinsky) und seine Entourage zahlreiche Termine absolviert. Da wurde es langsam eng im Kalender. Für einen Besuch der Rosenmontagsfeier im Seniorenheim Haus Schinkel hatte die närrische Majestät trotzdem Zeit.

„Das ist doch Ehrensache“, sagte der närrische Regent, „schließlich werden wir alle alt“. Freude zu bringen sei ihm ein Anliegen. Und er liebe den Karneval gerade deshalb, weil er nah an den Menschen sein könne. Einen Unterschied, ob diese alt oder jung sind, mache er dabei nicht.

Und Inge Mallok, ehrenamtliche Helferin im Haus Schinkel und gemeinsam mit Silvia Hellmeister, Leiterin der begleitenden Dienste, die Organisatorin des Nachmittags, war voll des Lobes: „Das war sehr einfach den Kontakt aufzunehmen, und wir haben sofort eine Zusage für den Termin bekommen.“

Auftritt: Michael II.

Dabei war im Gemeinschaftraum des Seniorenheims, in dem mit 60 Gästen etwa drei Viertel aller Bewohner zusammen gekommen waren, alles deutlich zurückgenommener als bei den großen Karnevalssitzungen bei Thies in Gaste oder im Kaffeehaus Osterhaus: Den Narhallamarsch intonierte Jonathan Brune auf dem Klavier und die Fläche in der Raummitte reichte kaum aus, um der gesamten närrischen Delegation samt Prinz und Standarten Platz zu bieten. Michael II. präsentiert stolz den am Ossensamstag erbeuteten Schlüssel zum Rathaus und hielt seine Büttenrede „Ich bin Rentner, ich hab' Zeit“, deren wiederkehrenden Titel die Senioren schnell begeistert mitsprachen.

Und als ihn die Organisatorinnen mit Verweis auf weitere Termine bereits verabschieden wollten, nahm er sich dennoch weiter Zeit und sang gemeinsam mit dem Saal den Karnevalsschlager „Ach, wäre ich nur ein einziges Mal...“ Es ist sein Lieblingslied, wie er sagte, schließlich gehe es darin um den für ihn wahr gewordenen Wunsch, einmal Karnevalsprinz zu werden. Unter Zeitdruck wirkte er nicht, obwohl er es war. Genau: Der Besuch bei den alten Menschen war einfach Ehrensache.

Rosenmontagsfeier

Der Besuch des Stadtprinzen war indessen nur ein – wenn auch der prominenteste – Programmpunkt der knapp zweistündigen Rosenmontagsfeier im Haus Schinkel. Inge Mallok führte gemeinsam mit ihrer Freundin Annegret Schlei, deren Enkelin Smilla Abt und Mitorganisatorin Silvia Hellmeister einen Sketch auf: In einer Gerichtsverhandlung um die geraubte Ehre einer Frau singt der Beschuldigte jeweils die Antworten, etwa auf die Frage, wovon er denn lebe, den Gassenhauer „Ich brauche keine Millionen.“

Das brachte den Gästen ebenfalls sehr viel Freude. Genau wie das außerdem anstehende gemeinsame Singen und Feiern. Dabei waren die Organisatorinnen immer auch für spontane Pointen gut, so sagte etwa Silvia Hellmeister auf die gesungene Frage in dem alten Karnevalsschlager „Wer soll das bezahlen?“: „Natürlich Frau Thalmann.“ Das ist die Leiterin der Einrichtung.