Osnabrück. Es hagelt weiter Kritik an den Plänen von Niedersachsens Innenministers Boris Pistorius (SPD), am Flüchtlingshaus in Osnabrück („Erich Maria Remarque Haus“) eine neue Zentralstelle für Abschiebung einzurichten.

Nach Grünen, Linken und Caritas hat sich jetzt auch die Erich Maria Remarque-Gesellschaft (EMRG) zu Wort gemeldet. „Für ein Vorhaben der Landesregierung, [...] de facto am Natruper Holz den Hauptsitz für die Abschiebungen in Niedersachsen entstehen zu lassen – nein dafür steht die EMRG nicht zur Verfügung“, schreibt die Gesellschaft. „Für ein solches Konzept haben wir dem Flüchtlingshaus auch nicht den großen Namen des Osnabrücker Schriftstellers in seinem Kampf für Frieden und Toleranz zur Verfügung gestellt.“

2017 bekam das Flüchtlingshaus als erster Standort der niedersächsischen Landesaufnahmebehörde (LAB) überhaupt einen Namen. Eine Infotafel im Eingang erinnert an den Autoren des Romans "Im Westen nichts Neues":





„Wir sehen es nicht als unsere Aufgabe an, einer inhumanen Flüchtlingspolitik in Berlin Weihen zu verleihen, die schon längst dem Druck von Rechts nachgibt und das Asylrecht aufweicht“, so die Remarque-Gesellschaft, die ihre Mitglieder einlädt, bei einer Vorstandssitzung am Montag, 11. März, um 18 Uhr im Osnabrücker Lokal „Grüner Jäger“ über die neue Situation am Flüchtlingshaus zu beraten.

Osnabrücker SPD-Fraktion ebenfalls kritisch

Auch die Osnabrücker SPD-Stadtratsfraktion stellt infrage, „ob ein Haus, das den Namen Remarque trägt und von der Diakonie mit einem sorgfältig erarbeiteten Betreuungskonzept Geflüchtete umsorgt und berät, gleichzeitig ein Abschiebezentrum sein kann“: Mit diesen Worten werden Andreas Reinisch-Klaß, sozialpolitischer Sprecher und Heiko Panzer, stellvertretender Fraktionschef der SPD im Osnabrücker Rat in einer Mitteilung ihrer Fraktion zitiert. „Wir haben die Sorge, dass es hier zu einer Vermischung von berechtigten Interessenlagen kommen kann, die das Haus, deren Gäste und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belasten wird“, so Reinisch-Klaß. Panzer: „Es ist keine Frage, ob man für oder gegen ein Abschiebezentrum in Osnabrück ist, sondern es geht uns um einen differenzierten Umgang mit dem Remarque Flüchtlingshaus, seiner Arbeit und seiner Willkommenskultur.“

Jusos gegen Zentralisierung von Abschiebungen

Die Jusos Osnabrück-Stadt und Niedersachsens sprechen sich deutlicher gegen eine Zentralisierung von Abschiebungen aus. „Wenn den kommunalen Ausländerbehörden die Zuständigkeiten in diesem Bereich weggenommen werden, ist zu befürchten, dass Abschiebungen noch unmenschlicher werden“, wird Melora Felsch, Osnabrücker Jusos-Vorsitzende in einer Pressemitteilung der Jusos zitiert.

Und ihr männlicher Gegenpart David Olef sagt: "Nicht nur in der Friedensstadt Osnabrück und im Erich-Maria-Remarque Haus sollen keine zentralen Abschiebebehörden entstehen, sondern wir müssen allgemein die Abschiebepolitik hinterfragen. Jakob Blankenburg, Vorsitzender der Jusos Niedersachsen, warnt davor laut Mitteilung davor, rechtspopulistischen Forderungen nachzugeben: „Pauschal schnellere und effizientere Abschiebungen zu verlangen ist grotesk. Hier stehen Menschenschicksale auf dem Spiel!" Die Jusos fordern, dass faire und transparente Verfahren nicht politischer Raison zum Opfer fallen dürfen.

Vor allem setze die zentrale Steuerung des Landes das falsche Signal. "Es ist unverständlich, warum von Seiten des Landes für viel Geld eine neue Behörde mit viel Personal entstehen soll, wenn auch die Arbeit der kommunalen Behörden vor Ort gestärkt werden könnte", so die beiden Juso-Vorsitzenden der Stadt Osnabrück.