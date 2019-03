Osnabrück. Zucker ist wirklich überall drin: in Getränken, Saucen und Dips, sogar in vielen Fleischprodukten. Wie ist es also, 40 Tage komplett darauf zu verzichten? Ich mache den Selbsttest.

Auf einem Beistelltisch in meiner Küche häufen sich Lebensmittel. Neben Schokolade und Müsli stehen auch Hummus, Paprikafrischkäse und Sojassauce. Sie alle haben eines gemeinsam: Zucker. Und das heißt, in den nächsten 40 Tagen darf ich alle diese Dinge nicht mehr essen.



"Wer würde denn mal einen Selbstversuch machen?"

Mit der Frage fing alles an. "Klar", dachte ich, "mach ich". Nach kurzem Hin und Her darüber, auf was man denn in der Fastenzeit verzichten könnte, war klar: 40 Tage ohne Zucker. Nur, dass das über die Hälfte der Lebensmittel in meiner Küche betrifft, damit hatte ich nicht gerechnet. Denn allem voran steht die Bestandsaufnahme.

Hilfe bei der Vorbereitung

Dafür räumt Ernährungsberaterin Barbara Rohde mit mir die Küchenschränke aus. Was zugesetzten Zucker enthält, wird an Freunde verschenkt oder gespendet. Trotz der nun gähnenden Leere im Kühlschrank ist mein Optimismus aber ungetrübt. Ist ja schließlich auch gesund das Ganze, immerhin kann übermäßiger Zuckerkonsum zu Übergewicht, Diabetes und Herzkreislauferkrankungen führen. Und im übermäßigen Zuckerkonsum gehören die Deutschen zu den Spitzenreitern. Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO im Jahr 2016 essen die Deutschen im Durchschnitt 90 Gramm Zucker am Tag. Klingt nach wenig, aber im Jahr sind das fast 33 Kilo. Die Empfehlung der WHO liegt bei nicht mehr als 25 Gramm am Tag.

Die Regeln Während der gesamten Fastenzeit ist kein zugesetzter Zucker erlaubt. Das gilt für raffinierten Zucker genauso wie für natürliche Süßungsmittel wie Honig oder Ahornsirup. Obst ist erlaubt, Alkohol dagegen tabu, weil ihn fast alle zuckerfreien Ernährungsprogramme der Gesundheit wegen ausschließen. "Cheat Days", an denen man mal eine Ausnahme macht, gibt es auch keine.

Nachdem der Inhalt der Küchenschränke dezimiert wurde, treffe ich Peter Heilmann, Personal Trainer bei Original Bootcamp, zum Fitnesstest. Der Test soll gegen Ende des Experiments Anhaltspunkt dafür sein, wie Zucker die Leistungsfähigkeit beeinflusst. Immerhin ist der Süßmacher auch eine Energiequelle. Nach Einschätzung Heilmanns wird die Leistung in den ersten zwei bis drei Wochen erstmal abfallen, sich dann aber wieder einpendeln, wenn der Körper sich an die Umstellung gewöhnt hat und danach vielleicht sogar ansteigen. Den ersten Test überstehe ich jedenfalls unbeschadet und ohne Muskelkater am nächsten Tag. Ob sich das Ergebnis verändert, wird sich in ein paar Wochen zeigen.

Los geht's

Die Schränke so gut wie leer, beginnt also nun die zuckerfreie Zeit. Als Henkersmahlzeit gehe ich mit Freunden nochmal essen, danach gibt es Eis. Das wird mir besonders fehlen, wenn bald der Frühling anfängt. Mit dem Aschermittwoch beginnt dann die Fastenzeit und damit auch das Zuckerfrei-Experiment. Tägliche Updates und Videos darüber, wie ich mich bei der ganzen Sache schlage, gibt es ab sofort auf noz.de.