Osnabrück. 100 Solisten, Sänger und Musiker der London Festival Symphonics inszenierten die Musik der TV-Serie „Game Of Thrones“ in der gut besuchten Osnabrückhalle.

Mit mächtigen Schlägeln knüppelt ein Mann in mittelalterlicher Kluft auf einer riesigen Holztrommel einen Rhythmus, derweil auf der Leinwand die Khaleesi mit einem Drachen davonfliegt. Ein Orchester spielt den „Dance Of Dragons“, unterstützt von einem großen Chor, der auf der Bühne Aufstellung genommen hat. So wird das Publikum in der Stadthalle musikalisch und optisch in die Welt von „Game Of Thrones“ katapultiert.

Im Auftrag eines deutschen Veranstalters wird die überaus beliebte Fernsehserie zurzeit unter dem Titel „The best music of 7 seasons“ auf die Bühne gebracht. 100 Solisten, Sänger und Musiker der London Festival Symphonics spielen die beeindruckende Musik von Ramin Djawadi, einem deutsch-iranischen Komponisten aus Duisburg, der bei Hans Zimmer, einem der größten Soundtrack-Komponisten aller Zeiten, in die Lehre ging. Angefangen von dem Hauptthema über diverse Variationen bis hin zu den Songs, mit denen die Geschichten von der Nachtwache an der Mauer nach Norden, von Peter Dinklage als dem „Zwerg“ Tyrion Lennister, von der Khaleesi oder Arya Stark vertont werden, inszeniert das Orchester und der Chor unter der Leitung von Stephen Ellery das Spektakel mit dem nötigen Effet.

Optisch wird das Geschehen auf großer Leinwand von einem Einstiegsfilm begleitet, der den mechanischen Modus des Original-Vorspanns in einen Musikkontext übersetzt; ansonsten wird mit Filmmotiven gearbeitet, die grafisch die Atmosphäre der Saga aufnehmen.