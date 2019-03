Osnabrück. Der Damenmodeladen Pett hat eine seiner zwei Filialen in der Osnabrücker Innenstadt geschlossen.

Das Ladengeschäft an der Georgstraße ist verwaist, das Fenster ziert ein Schild, auf dem „Zu vermieten“ steht. „Bei der Schließung unserer Filiale in der Georgstraße 11 handelt es sich um eine strategische Entscheidung. Der stationäre Handel wird auf Grund von rückläufigen Besucherzahlen immer schwieriger und wir wollen uns noch stärker auf unseren Online-Shop konzentrieren“, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion von Seiten der Pett-Handelsmoden. "Weiter Bestand haben wird jedoch der gegenüberliegende Laden an der Georgstraße 14."

Schon im November 2018 hatte der benachbarte Antikladen Art & Antiques seine Türen für immer geschlossen. Als einen Grund dafür gab die Inhaberin die fehlende Laufkundschaft in diesem Abschnitt der Georgstraße an.



Was ist Pett?

Seit 1979 gibt es das Osnabrücker Unternehmen – schon damals war es als Boutique für Damenmode in der Georgstraße ansässig. Das Warenangebot hat sich im Laufe der Jahre auf Frauen spezialisiert, die größer als 1,80 Meter sind und es schwer haben, Hosen oder Oberteile in ihrer Größe zu finden.

Von 2009 bis 2015 hatte Pett zudem im Möser im Möser-Carré an der Ecke Wittekindstraße und Möserstraße ein Outlet betrieben.