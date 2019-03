Osnabrück. Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend im Hasepark eine junge Frau überfallen und ihr das Handy geraubt.

Dem Polizeibericht zufolge befand sich die junge Frau gegen 22.55 Uhr auf einem Fußweg im Hasepark zwischen einem Autohaus und einem Lebensmittelmarkt. Sie hatte nach ihren Angaben in dem Lebensmittelmarkt an der Franz-Lenz-Straße eingekauft und auf dem Nachhauseweg zu der Reihenhaussiedlung am Hasepark.





Geld gefordert

Vom Gelände des Autohauses kam ihr eine etwa 1,77 Meter großer, sehr schlanker, dunkelhäutiger Mann mit sehr kurzen dunklen Haaren entgegen., der mit einer blauen Windjacke, dunkler Jeans und dunklen Schuhen bekleidet war, und Geld von ihr forderte. Als sie darauf nicht eingegangen sei, habe der Unbekannte sie angegriffen und ihr das Handy aus der Jackentasche gezogen.





Um Hilfe geschrien

Die junge Frau versuchte, durch Schreie auf sich aufmerksam zu machen, das sich auf dem Parkplatz vor dem Lebensmittelmarkt noch Menschen befanden. Daraufhin flüchtete der Mann mit dem Handy der Frau in Richtung Franz-Lenz-Straße.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die etwas von der Tat mitbekommen haben und wichtige Hinweise geben können, sich unter Telefon 0541 327 2115 oder 0541 327 3203 zu melden.