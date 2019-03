Osnabrück. Zwischen Pottgraben und Rathaus hieß es ab 14 Uhr wieder: Osna Helau! Der 43. Ossensamstagsumzug begeisterte trotz geänderter Route rund 18.000 Zuschauer am Straßenrand. Hier finden Sie die schönsten Fotos vom Straßenkarneval in Osnabrück.

Prinzessinnen und Einhörner - Cowboys und Superhelden: Trotz wolkenverhangenem Himmel strömen wieder tausende Närrinnen und Narren in die Osnabrücker Innenstadt, um gemeinsam mit den rund 100 Wagen und Fußgruppen am Ossensamstag ausgelassen zu feiern.

Erstmalig startete der Zug dabei nicht in der Johannisstraße, sondern am Pottgraben und führte von da in Richtung Rathaus.

