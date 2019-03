Osnabrück. Er rede einfach nur gerne, sagt Alfa Traoré von sich. Und er wolle allen Menschen Liebe geben. Nun ist er deswegen mit dem Yilmaz-Akyürek-Preis der Stadt Osnabrück ausgezeichnet worden. Weil seine Lieblingsbeschäftigungen zu ganz viel Engagement geführt haben.

Seit zehn Jahren würdigt die Stadt Osnabrück das Engagement von Vereinen und Personen, die sich um die Integration und Gleichberechtigung von Zugewanderten sowie die Anerkennung der Kulturen verdient machen, mit dem Yilmaz-Akyürek-Preis. Zum elften Mal hat Oberbürgermeister Wolfgang Griesert den Preis nun im Friedenssaal im Rathaus verliehen. In seiner Laudatio vor gut 100 Besuchern würdigte er das unermüdliche Wirken des gebürtigen Togolesen Traoré.

Initiator des inzwischen eingestellten Afrika-Festivals

Griesert berichtete von Traorés Radiosendung „Hallo Afrika“ und von seiner Zeit im Ausländerbeirat der Stadt von 1992 bis 1997. Er schilderte den Preisträger als Initiator des inzwischen eingestellten Afrika-Festivals, dass dieser die Aktion „Meine, Deine, unsere Stadt“ unterstützte, immer ein offenes Ohr für die Probleme der Menschen aus seinem Kulturkreis habe und mit unerschöpflicher Kraft an Verständigung der Kulturen arbeite. „Und daneben hat er auch noch Zeit für seine Arbeit als OP-Pfleger im Klinikum Osnabrück“, sagte Griesert.

Der Oberbürgermeister stellte dar, wie Alfa Traoré, als das Krankenhaus in Dissen aufgelöst wurde, tonnenweise Material in seine ehemalige Heimat schickte, wie der Preisträger den Verein Tawba samt Begegnungszentrum an der Johannisstraße gegründet habe und dass Traoré seine Frau ein zweites Mal habe heiraten müssen, weil seine ursprüngliche Ehe hier nicht anerkannt worden sei.

Toleranz, Integration und Gleichberechtigung

„Alfa Traoré steht für Toleranz, Integration und Gleichberechtigung“, fasste es Wolfgang Griesert zusammen. Und er betonte, dass die Stadt Osnabrück mit der Familie gewonnen habe. Zudem stellte er verschiedene Zitate des Geehrten vor, etwa dass dieser gegen Vorurteile Humor und Toleranz empfehle.

Der so Gewürdigte dankte im Gegenzug für die lobenden Worte und den Preis, betonte aber auch, dass sein Handeln niemals von Gedanken an eine Auszeichnung geprägt gewesen sei. „Ich rede gerne, setze mich gerne für Menschen ein und Liebe zu geben ist mir ein Anliegen“, sagte Alfa Traoré in seiner Rede.



Er schilderte, wie viel Glück er hatte seinerzeit nach Osnabrück zu kommen, wo die Menschen in der Tradition der Friedensstadt besonders offen und hilfsbereit seien. Er dankte außerdem den vielen Helfern, ohne die seine Arbeit nicht möglich wäre. Das Integrations-Team, das Sozialamt, den Exil-Verein und das Büro für Friedensforschung nannte er dabei ausdrücklich als wertvolle Unterstützer seiner Arbeit.

Anzeige Anzeige

Reaktivierung des Afrika-Festivals

Zudem bat der elfte Preisträger des Yilmaz-Akyürek-Preises den Laudator und die anwesenden Ratsmitglieder inständig, das Afrika-Festival zu reaktivieren. Er betonte, dass dieses nicht nur wichtige Anstöße zur Integration gegeben habe, sondern auch als überregionaler Magnet zehntausende Besucher angelockt habe und somit ein Aushängeschild der Stadt sei.

Das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro will Traoré zu 90 Prozent an Kinder- und Waisenheime in seiner ehemaligen Heimat sowie seinen Verein Tawba spenden. „Mit den letzen 100 Euro gehe ich mit meiner Familie essen“, sagte er. Momo Jallo, Abdou Tall und zwei weitere Trommler umrahmten die Preisverleihung mit afrikanischen Rhythmen und Gesängen.