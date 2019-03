Osnabrück . Mit Scharfsinn, Milieu-Kenntnis und schnodderigem Humor erheiterte Autor Rocko Schamoni am Freitag mit seinem neuen Roman "Große Freiheit" das Publikum im gut besuchten Saal der Lagerhalle.

Manchmal kann das reale Leben der Fiktion verblüffend nahe kommen. So ist es jedenfalls, als Rocko Schamoni bei der Erwähnung von Protagonist Onkel seine Lesung unterbricht, um jene Passage einzuschieben, in der er beschreibt, wie der Hamburger Hehler erstmals mit Wolli Köhler zusammen trifft. Persönlich gekannt hat Schamoni beide, sowohl Onkel als auch Kiez-Legende Wolfgang "Wolli" Köhler. Köhlers frühe Jahre zeichnet er in seinem kürzlich erschienenen Roman "Große Freiheit" nach.

Bordell-Betreiber

Am Freitag las Rocko Schamoni, seines Zeichens Autor, Entertainer, Musiker, Schauspieler und Bühnenkünstler aus Hamburg, im gut besuchten Saal der Lagerhalle aus "Große Freiheit" - ein Titel, der zum Programm wurde für das Leben des 2017 verstorbenen früheren Bordell-Betreibers Wolli Köhler. Durch auf Leinwand gebeamte Fotos illustrierte Schamoni seinen Roman und gab zudem seinen Protagonisten ein Gesicht. Dabei durften auch Aufnahmen des lange vergessenen Satirikers und Zeichners Heino Jaeger nicht fehlen. Denn auf der Suche nach Jaeger-Zeichnungen war Schamoni auf Köhler gestoßen. Fasziniert vom Werdegang des Jungen aus dem sächsischen Waldheim, der es zum legendären Bordell-Betreiber auf Hamburgs Amüsiermeile bringen sollte, machte Schamoni Wolli Köhler zum Hauptprotagonisten seines Romans.

In seiner Lesung offenbarte der Autor seinem Publikum die bizarre Welt des St. Pauli der 1960er und 1970er Jahre, in der Kunden "abgemolken" und Prostituierte "Tillen" genannt wurden. In diesem Milieu lernt Wolli als "Greifer" in zu weiter Uniform, wie sich Kunden ins Bordell locken lassen. Er begegnet dem skurrilen Transvestiten Cartacala, eignet sich Sprache und Gesetze des Milieus an und macht in seiner Wohnung zusätzliches Geld mit illegalen Pornofilm-Aufführungen, was ihn ins Visier von Amtmann Falck rückt.

Zurück nach Hamburg

Mit dem Hinweis, er müsse seinen Zug zurück nach Hamburg erreichen, beendete Rocko Schamoni nach anderthalb Stunden seine vergnüglich-skurrilen Einblicke in eine sehr andere Welt.

(Rocko Schamoni: "Große Freiheit". München: hanserblau in der Carl Hanser Verlag Gmbh & Co KG, 2019. 288. Seiten. 20 Euro. ISBN 978-3-446-26256-0. )