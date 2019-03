Osnabrück. Dass er der Rockstar unter den komischen Alleinunterhaltern ist, untermauerte Luke Mockridge am Freitagabend mit einer höchst vergnüglichen Mixtur aus Stand-Up- und Musik-Comedy in der mit 1680 Zuschauern ausverkauften Osnabrück-Halle.

Kreischende Fans, Pappschilder mit Liebesbekundungen, die in die knisternde Luft emporgehalten werden, und ganz- bis halbstarke Posen auf der Bühne des Europasaals: Die Atmosphäre in der seit Monaten restlos ausverkauften Osnabrück-Halle lässt an diesem Vorabend des Ossensamstags kaum einen Zweifel daran aufkommen, dass Luke Mockridge der vor allem von der Damenwelt umschwärmte Rockstar der deutschen Comedy-Szene ist. Als solcher zieht er alle Register – einmal sogar fast wörtlich, als er spontan mit den unterschiedlichen Klangeinstellungen seines Klaviers experimentierte, um ein Medley aus unter anderem spanischen Gitarren, Trompeten, Panflöten und „Pop Vocals“ anzurühren. Mit der vollorchestralen „Tutti“-Taste kredenzt er dabei gar Ballermann-Hits im Stil von Opernarien. Zum mitreißenden Coldplay-Cover „Viva La Vida“ gesellt sich dann aber wieder Mockridges vierköpfige, rockig und kraftvoll aufspielende Begleitband Sprengstoff dazu. Damit wurde ebenso ein Publikumswunsch erfüllt wie mit dem darauffolgenden Draufgänger-Schlager „Cordula Grün“, der kurzzeitig Bierzelt-Stimmung verbreitet.

Versammlung der Optimisten

Der „schlechten Welt aus den täglichen Nachrichten“ zumindest einen Abend lang gemeinsam ein sorgenfreies, „geiles Luckyland“ entgegenzaubern: Das ist Luke Mockridges erklärtes Ziel, für das er die Osnabrück-Halle als Probebühne nutzt, bevor es dann in den großen Arenen heißen wird: „Welcome To Luckyland“, so der Titel seines dritten abendfüllenden Bühnenprogramms. Man mag das für blinden und naiven Eskapismus halten, aber umso rührender ist die unbeschwert heitere Versammlung der Optimisten, denen es angesichts der derzeitigen Weltuntergangsstimmung „schwer gemacht“ werde, wie Mockridge am Anfang durchaus konzediert. Zynisch wird er nur an jener einen Stelle, in der er sich ausmalt, wie der Zweite Weltkrieg wohl in den heutigen sozialen Medien kommentiert und ausgeschlachtet worden wäre. Ansonsten gibt er Tipps für erfolgversprechende Karnevalskostüme, parodiert vergnüglich James Blunt, Coldplay-Sänger Chris Martin und andere nuschelnde Briten, beschreibt Online-Dating als permanentes Senken des Anforderungsprofils oder erklärt es als untrügliches Zeichen für eine Beziehung, wenn man mit der Freundin im Arm zum „König der Löwen“-Musical schippert, um „singende Affen“ zu sehen.

Das große Spaß-Geschäft

Sich selbst hält Luke Mockridge wohl kaum für einen solchen – und auch das Tanzen oder, wie er es formuliert: „Sich Bewegen zur Musik“, das „nicht zur Biologie des Menschen“ gehöre, weist er von sich ab. In der Polonäse sieht er gar „die Dummheit der Menschen zusammengefasst“. Dabei bewegt gerade er als Joke- und Jukebox in Personalunion sich selbst sehr intensiv nicht nur zur Musik, sondern auch zu seinen Worten und Geschichten, bei denen er das jeweils Gesagte mit ausladender Gestik unterstreicht und veranschaulicht. Mit pointiert ausgeschmückten Kindheits – und Jugenderinnerungen schlägt Mockridge eine Brücke zwischen den Generationen. Dass die heutigen Kinder, von denen einige auch im Publikum sitzen, oftmals weder Respekt noch Manieren haben und anstelle von Ansagen Optionen bekommen, erweist sich dabei als eine von vielen Beobachtungen, die das Publikum mit ihm teilt. Er selbst, der er bald „erwachsen“, also 30 Jahre alt werde, kann sich nichtsdestotrotz selbst vorstellen, bald mal „so ein Ding“ zu haben – zumal Babys von Natur aus „gut riechen“ und deshalb eine ähnliche Wirkung wie Kokain haben sollen, was ihn sofort auf eine neue Geschäftsidee bringt. „Nur Spaß“ natürlich, wie Luke Mockridge sein eigenes Geschäft auf den Punkt bringt. „Gefährlicher“ würde er manchmal gern wirken. Dafür erntet er im mehrheitlich weiblichen Publikum Unverständnis. Es mag den lustigen „Lauch“, der nicht zuletzt auch herzlich über sich selbst lachen kann. Sympathisch. Von beiden Seiten.