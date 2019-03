Osnabrück/Karlsruhe. Im Rechtsstreit um die spätere Lahmheit eines 900.000-Euro-Pferds hat der Hagener Züchter Kasselmann einen weiteren Erfolg errungen.

Das Landgericht Osnabrück hatte die Klage einer Schweizerin bereits im September 2017 abgewiesen, doch die Klägerin war daraufhin in Berufung gegangen. Nachdem auch das Oberlandesgericht Oldenburg das Urteil des Landgerichts Osnabrück bestätigt und die Klage gegen den Hof Kasselmann abgewiesen hatte, hatte sich die Klägerin mit einer Nichtzulassungsbeschwerde an das oberste deutsche Zivilgericht, den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe, gewandt.

Begründet wurde diese Beschwerde nach Angaben der Rechtsanwältin des Hofs Kasselmann, Dagmar Borchers, mit Aufklärungsmängeln. Das Grundrecht der Klägerin auf rechtliches Gehör sei in den Vorinstanzen verletzt worden, da ihrem Vortrag zur Mangelhaftigkeit des Pferdes nicht in ausreichendem Maße nachgegangen worden sei. Der BGH hat diese Beschwerde der Klägerin jetzt abschließend zurückgewiesen. Damit sind die Rechtsmittel ausgeschöpft und das Verfahren gegen den Hagener Züchter ist nach vier Jahren rechtskräftig abgeschlossen.

Borchers resümierte: „Wir sehen uns in unserer Rechtsauffassung bestätigt, wonach die Klägerin ein mangelfreies Pferd erhalten hat.“ Schließlich seien die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche gegen den Hof Kasselmann in jeder Instanz und zuletzt auch vom BGH vollumfänglich zurückgewiesen worden.

