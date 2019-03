Kartitsch. Der 76-Jährige aus dem Landkreis Osnabrück, der während einer Wanderung in Österreich ums Leben gekommen war, starb nicht infolge eines Sturzes. Das bestätigte die Polizei in Lienz auf Anfrage unserer Redaktion.

Der Mann starb eines natürlichen Todes, das habe die Obduktion ergeben, bestätigte der Tiroler Beamte. Anfangs hatte die Polizei vermutet, der 76-Jährige sei durch einen Sturz ums Leben gekommen.

Der Mann aus dem Landkreis Osnabrück war am Montag zu einer Wanderung aufgebrochen, abends aber nicht in seine Unterkunft zurückgekehrt. Bergretter, Suchhunde und Polizeibeamte in einem Hubschrauber machten sich anschließend auf die Suche. In der Nacht fanden sie die Leiche des Mannes in 1736 Meter Höhe.

Für die Polizei ist der Fall damit erledigt, ein Fremdverschulden sei ausgeschlossen.