Osnabrück. Vor einem Jahr kam Franz als schwer krankes Frühchen in der 25. Woche zur Welt. Vier Monate lang begleiteten wir damals seine Eltern durch die harte Zeit im Krankenhaus. Nun gibt es einen Grund zu feiern: Franz‘ ersten Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, kleiner Kämpfer! Wie ist es dir ergangen?

Franz lächelt, Franz greift, Franz robbt. Er wiegt achteinhalb Kilo. Aus seinem Unterkiefer ragen die ersten beiden Zähne. Er dreht sich vom Rücken auf den Bauch und hat die ersten kleinen Breiportionen vertilgt. Meilensteine nennen viele Eltern diese Errungenschaften ihrer Babys. Für den jungen Kämpfer Franz sind es wichtige Etappensiege auf dem Weg in ein normales Kinderleben.

Der Säugling kam als extremes Frühchen im Klinikum Osnabrück zur Welt: in der 25. Woche, 900 Gramm leicht und an einer schweren Infektion erkrankt. In seinen ersten Wochen kämpften die Spezialisten der Neugeborenen-Intensivstation um sein Überleben. „Heute ist er der Stolz aller Ärzte und Therapeuten“, sagt seine Mutter. Und natürlich schwingt dieser Stolz auch in ihrer Stimme mit. (Hier lesen Sie Franz‘ Geschichte)

Franz kuschelt sich an Melanie Themann, die im Wohnzimmer der Familie auf dem Boden sitzt. Da bleibt sie nie lange allein. Irgendeiner der drei Themann-Söhne klettert eigentlich immer auf ihr herum. Oft sind es gleich zwei. Papa Michael hat sich auf dem Sofa niedergelassen. Keine Minute vergeht, da hat es sich Kind drei auf ihm gemütlich gemacht.

Seinen Kopf mit dem hellblonden Flaum vergräbt Franz in Melanies Schoß. Ab und zu windet er sich und hustet. Die blauen Augen kneift er zusammen. An diesem Tag Ende Februar ist er nicht gut drauf. Eine Bronchitis quält in – mal wieder. Für Infekte ist der Junge anfällig. Sobald einer der beiden älteren Brüder eine Erkältung aus Kindergarten oder Schule anschleppt, steckt Franz sich an. Aber: Er steckt das auch weg. Die Nehmerqualitäten aus seiner Krankenhauszeit hat er sich erhalten.



Es war eine Zeit, in der Schläuche in seinen Körper hineinragten, in der Kabel zu Maschinen führten, die ständig Alarm auslösten. Eine Zeit, in der er per Magensonde ernährt, künstlich beatmet und einmal wiederbelebt werden musste. Eine Zeit, in der die Ärzte eine Hirnblutung und ein Loch im Herzen feststellten.

All das liegt hinter Franz. Aber das, was er erlebt hat, nahm der Säugling als Päckchen mit nach Hause, das er bis heute zu tragen hat. „Babys brauchen Halt. Sie wollen kuscheln und beschützt werden. Mit Franz ist viel gemacht worden. Das hat ihm das Leben gerettet, hat ihn aber auch massiv überfordert“, sagt Bettina Dorandt. Sie arbeitet am Perinatalzentrum des Bonifatius Hospitals Lingen als Säuglingstherapeutin und Psychosoziale Elternberaterin. Seit Franz zuhause ist, betreut die Neonatalbegleiterin ihn und seine Familie. Sie half, das Urvertrauen des Säuglings in seine Eltern zu stärken, und sagt:

„Du bist mein. Ich bin dein. Ich werde immer für dich da sein. Diese Gewissheit müssen Säuglinge spüren.“

So oft es irgendwie ging hatten Melanie und Michael ihrem Sohn dieses Gefühl schon im Krankenhaus geben wollen. Meist zwei Mal täglich waren sie damals von ihrem Heimatdorf Bevergern (Kreis Steinfurt) nach Osnabrück gefahren, um mit Franz zu „känguruhen“. So nennt sich das intime Kuscheln, wenn Frühgeborene nur in Windel gehüllt auf die nackte Brust ihrer Eltern gelegt werden. Haut an Haut, Herz an Herz.



Ein enger Körper- und Blickkontakt war auch zuhause noch enorm wichtig, wie die Neonatalbegleiterin erklärt. Wer einander lang, tief und vertrauensvoll in die Augen schaut, schüttet das Hormon Oxytocin aus. Es stärkt die Bindung zwischen Eltern und Kind. Dorandt gab den Themanns Tipps, wie sie den Augenkontakt zu Franz immer wieder suchen können.



Der Säugling schrie viel in den ersten Monaten. Vor allem abends, wenn ein langer Tag voller Eindrücke hinter ihm lag. Die Fähigkeit, sich von den unendlich vielen Reizen des Lebens nicht übererregen zu lassen, müssen viele Frühchen erst erlernen.

Frühgeburten In Deutschland werden jährlich mehr als 60.000 Kinder vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren. Das sind rund neun Prozent aller Geburten. Babys, die vor der 30. Woche geboren werden, nennt die Medizin Frühstgeborene. Extreme Frühchen haben meist ein Geburtsgewicht von unter 1000 Gramm. Die moderne Medizin ist heute in der Lage, extrem frühgeborene Kinder zu retten. Es gibt keine absolute Grenze, ab wann Kinder lebensfähig sind. Neonatologen, die Fachärzte der Neugeborenenmedizin, benennen in ihren Leitlinien die vollendete 23. Woche als Marke. Nicht selten tragen sehr unreife Kinder dauerhafte Schäden davon. Lunge, Darm, Herz, Gehör und Netzhaut können in Mitleidenschaft gezogen sein. Auch Hirnblutungen und bleibende Behinderungen sind eine mögliche Gefahr. In Japan wurde vor wenigen Tagen ein Junge aus dem Krankenhaus entlassen, der bei seiner Geburt nur 268 Gramm wog. Er ist das bisher leichteste Frühchen, das überlebt hat – der winzigste Junge der Welt.



Auch beim Autofahren weint Franz oft. Da fehlen ihm die liebevollen Blicke und Berührungen. Längere Fahrten sind eigentlich nur mit ausgiebigen Pausen möglich – oder, wenn die Brüder mit im Auto sitzen und den Jüngsten mit Quatsch und Grimassen ablenken.

Trotzdem hat die Familie einen festen Vorsatz gefasst: Im Frühjahr wollen sie in den Urlaub fahren. Mit dem Wohnwagen an die Nordsee. So wie früher, als das Leben noch sorgenfrei sein konnte. Meer, Strand und Wind: Was brauchen wir mehr?

"Die richtig schlimme Zeit"

Franz ist am glücklichsten, wenn seine Brüder bei ihm sind. „Hermann findet er richtig toll. Franz kann herzhaft lachen, wenn Hermann seine Witzchen macht“, erzählt Melanie. Auch Hermann liebt seinen kleinen Bruder über alles. Aber als sechsjähriges Schulkind ist er alt genug, um zu merken, dass sich im vergangenen Jahr alles um das kranke Frühchen drehte – und weniger Aufmerksamkeit für ihn und seinen Bruder blieb. Schon Gustav war zu früh zur Welt gekommen, in der 29. Woche. Die Sorgen und Ängste seiner Eltern erlebt Hermann nun schon zum zweiten Mal.

Kurz vor Franz‘ Entlassung im vergangenen Juli hatte Hermann den zweijährigen Gustav wissend beiseite genommen – und Melanie hatte mithören können, was er sagte:

„Wenn Franz nach Hause kommt, beginnt die richtig schlimme Zeit.“

Einen Stich habe ihr das versetzt. Keins der Kinder solle sich übergangen fühlen. Die Themanns fassten kurzerhand einen Plan, den man strenggenommen auch als Bestechung auslegen könnte: „Wir haben Franz Geschenke aus dem Krankenhaus mitbringen lassen. Einen großen Korb, aus dem sich die Jungs jeden Tag etwas aussuchen konnten.“



Es waren die heißen Sommertage des Julis, an denen Franz sein Zuhause kennen lernte. Die Familie verbrachte viel Zeit im Garten. Gustav und Hermann planschten, kletterten und tobten. Franz schlief im Kinderwagen. Nach einer Woche wandte sich Hermann nachdenklich an seine Mutter. „Ich dachte ja, die schlimme Zeit kommt, aber irgendwie hat sie noch nicht angefangen.“

Irgendwann war sie natürlich doch auf einmal da, die schlimme Zeit. Dann gab es Streit, weil bei ständigem Schlafmangel das angespannte Nervenkostüm noch schneller reißt. Franz braucht feste Routinen, immer die gleichen Abläufe und Zeiten, von denen nicht einmal minimal abgewichen werden darf. Selbst kleinste Veränderungen können Frühchen aus der Bahn werden. „Die anderen beiden mussten mitziehen und leider oft genug zurückstecken“, sagt Michael.



Im Herbst kam Franz zwei Mal für mehrere Nächte ins Krankenhaus, jeweils mit einer Nierenbeckenentzündung. Melanie stand ihm dort bei – und fehlte zuhause. Damit die Entzündung nicht wieder auftritt, bekommt Franz nun vorbeugend ein gering dosiertes Antibiotikum. Seine Eltern mögen den Gedanken daran nicht. Es ist ein weiteres Medikament, das der kleine Körper ihres Sohnes verkraften muss.



Melanie und Michael sind beide Lehrer. Die Mutter nimmt Elternzeit. Der Vater muss den Spagat zwischen Schule und Familie meistern. „Tagsüber brauche ich gar nicht erst versuchen, mich an den Schreibtisch zu setzen. Da komme ich zu nichts.“ Wenn er Klausuren korrigiert, steht Michael regelmäßig um fünf Uhr morgens auf.

Oft genug ist das Paar zu dieser unchristlichen Zeit aber ohnehin schon auf den Beinen. Dann, wenn Franz‘ Monitor, der die Sauerstoffsättigung im Blut misst, mal wieder Alarm geschlagen hat. Das mobile Gerät war nach der Krankenhausentlassung eigentlich als reine Vorsichtsmaßnahme gedacht, um die Eltern zu entlasten.

Wenn Franz das Atmen vergisst

Franz hatte in seinen ersten Lebensmonaten immer wieder mit der Atmung ausgesetzt. Das sei eine typische Erscheinung bei Frühgeborenen, hatte der Oberarzt der Neonatologie, Jürgen Nawracala, damals erklärt. Die Frühchen vergessen zu atmen, weil sie etwas Anderes beschäftigt. Dann sinkt die Sauerstoffsättigung im Blut. Durch kleine Kniffe lassen sich die Kinder aber direkt wieder zum Atmen animieren. Bei Franz kamen diese Aussetzer auch zuhause noch vor. In diesen Momenten wirkte der Monitor lebensrettend.

Seit Franz aktiver ist und im Schlaf strampelt, treten aber immer häufiger Fehlalarme auf, denn der Monitor ist mit einem seiner Füßchen verkabelt. Ein unerträgliches Piepen sei das, sagt Melanie. „Franz, atme!“, kann Hermann mittlerweile im Halbschlaf befehlen. Gefühlt kommen nur die Großeltern häufiger zu Besuch als die Techniker, die das medizinische Gerät so justieren sollen, dass es die Familie nicht ständig unnötigerweise aus dem Schlaf reißt.

Noch eine weitere Folge hat der Monitor: Er verunsichert Freunde und Verwandte der Familie. Melanies Vater traut sich bisher als einziger zu, zwischendurch mal eine Stunde auf Franz aufzupassen. Niemand will etwas falsch machen.

Franz selbst indes macht sehr viel richtig. „Er hat den dicksten Dickkopf von allen“, sagt Melanie und es ist herauszuhören, dass sie das gut findet. Ihr jüngster Sohn hat nun ungefähr den Entwicklungsstand erreicht, den reifgeborene Säuglinge mit acht Monaten haben. Der Junge beginnt, sich hochzuziehen. Sobald seine Rumpfmuskulatur stärker wird, wird er krabbeln und sich selbst hinsetzen können. Ob sein kämpferisches Naturell eine Garantie für die nächsten Jahre ist, kann niemand sagen. Denn auch auf spätere Lebensphasen kann sich eine frühe Geburt auswirken.

Rückkehr ins Krankenhaus

Am 24. Dezember besuchten die Themanns die Neugeborenen-Intensivstation. Welches Datum hätte besser gepasst, um Danke zu sagen? Die ersten vier Monate seines Lebens hatte Franz dort verbracht. Erst im Inkubator, dann im Wärmebett, schließlich auf einer normalen Matratze.



Als Melanie nun vorab anrief, um den Besuchstermin zu vereinbaren, wurde sie unsicher. „Hier ist die Mutter von Franz. Kennen Sie uns noch?“ Während am anderen Ende der Leitung ein Lachen zu hören war, versagte Melanie die Stimme. Tränen liefen ihr über die Wangen. „Natürlich kennen wir Franz!“



Ein Jahr liegt es zurück, dass das Frühchen unter dramatischen Umständen auf die Welt geholt wurde. Seinen Geburtstag feiern die Themanns im kleinen Kreis. Trubel hat der Junge schon genug erlebt. Es gibt etwas zum Auspacken, aber das wichtigste Geschenk bekam Franz schon am 4. März 2018: Eine Familie, die alles daran setzte, dem Jungen seinen schweren Start ins Leben zu erleichtern. „Für Franz war es das größte Glück“, glaub Bettina Dorandt. „Er ist mit seiner Familie gesegnet.“