Osnabrück. Als wohl erster Berufsschüler aus Osnabrück nimmt Anton Chertkov in diesem Jahr an einer Weltmeisterschaft für Auszubildende teil. Schon die Vorbereitungen führen den 20-Jährigen nach Russland und Frankreich.

Eine Weltmeisterschaft für Auszubildende der verschiedensten Berufssparten – dass es so etwas überhaupt gibt, dürfte den wenigsten Osnabrückern bewusst sein. Tatsächlich genießen die Worldskills, wie die Veranstaltung für junge Menschen unter 21 Jahren heißt, in Deutschland bisher eher wenig Aufmerksamkeit – ganz anders als etwa in Russland, wo das Nationalteam von der Weltraumorganisation Roskosmos unterstützt wird.

Gute Noten sind die Vorraussetzung

Auch Anton Cherkov wurde eher zufällig auf den Wettbewerb aufmerksam. Ein Lehrer seiner Berufsschule berichtete beiläufig davon und weckte das Interesse seines Schülers. Im Internet fand er heraus, dass der Notenschnitt seiner Zwischenprüfung zum Mediengestalter ausreichte, um sich bei den nationalen Meisterschaften zu bewerben. Das tat der 20-Jährige dann auch, "ich hätte aber nie gedacht, dass ich irgendeine Platzierung erreichen könnte". Tatsächlich wurde Chertkov auf Anhieb dritter Bereich Grafikdesign und auch gleich ins deutsche Nationalteam aufgenommen.

In einer internen Ausscheidung setzte Chertkov sich schließlich gegen zwei Konkurrenten durch und darf deshalb Ende August 2019 als Vertreter Deutschlands an Worldskills im russischen Kazan teilnehmen. Für Chertkov wird es ein echtes Heimspiel: Er wurde in der Nähe der Stadt an der Wolga geboren und ist dort aufgewachsen. Bis heute besitzt er den russischen Pass.

Repräsentant des deutschen Ausbildungssystems

Wenn er jetzt wieder nach Kazan reist, repräsentiert er das deutsche Ausbildungssystem. Die letzte Weltmeisterschaft fand im Jahr 2017 in Abu Dhabi statt. Für Deutschland sind damals unter anderem Mechatronik-, Konditorei- oder Kosmetik- Lehrlinge angetreten – auch aus unserer Region.

Anders als etwa die Stukkateure oder Floristen wird Anton Chertkov als Mediengestalter bei seiner WM-Teilnahme nicht nur an einem Projekt arbeiten. Im Gegenteil: An jedem Wettkampftag bekommt er eine neue Aufgabe, an der er jeweils sechs Stunden arbeiten darf. Die größter Herausforderung ist dabei das Zeitmanagement, sagt Chertkov.

Ein Logo in 20 Minuten

Um ein einzelnes Logo zu entwerfen, würden sich die Kollegen in seinem Ausbildungsbetrieb, der Agentur "Die Etagen", etwa 20 Stunden Zeit nehmen. "Ich habe dafür maximal 20 Minuten", sagt er. "Entweder ich habe eine Idee und es klappt sofort, oder ich lasse ein schlechtes Ergebnis stehen und habe dafür mehr Zeit für andere Aufgaben."

Dieses Wissen musste er sich natürlich erst aneignen. Seit feststeht, dass er Deutschland bei den World skills vertreten wird, steht Chertkov ein persönlicher Trainer zur Seite, der ihm regelmäßig Aufgaben stellt und die Ergebnisse mit ihm bespricht. Außerdem gab es bereits ein internationales Trainingslager in Kazan, drei weitere werden folgen.

Für die Teilnahme muss Chertkov sich jedes Mal Urlaub nehmen. Aber er macht es gern, vor allem um seine Fähigkeiten auszubauen, aber auch, um internationale Kontakte zu knüpfen.



Training unter Wettbewerbsbedingungen

Die Trainings laufen genau so ab, wie später auch der Wettbewerb. Chertkov muss unter Zeitdruck Flyer, Broschüren oder Kalender gestalten, die hoffentlich später der Jury gefallen. So sollte er ein Magazin über Wildtiere mit Texten und Bildern bestücken. Die Inhalte waren vorgegeben, die Aufgabe war es, sie möglichst ästhetisch anzuordnen. Er entschied, verschiedene Tierarten in einer Collage anzuordnen und sie über Zahlen mit den entsprechenden Textabschnitten zu verknüpfen. "Ich hätte aber auch Striche ziehen können", erklärt Chertkov. Neben der Collage setzte er auf ein Farbschema mit Blau- und Grüntönen, das sich auch auf dem Cover des Magazins wiederfand.

Die Jury legt ihr Augenmerk bei der Bewertung sowohl auf die technische Umsetzung, als auch auf die Kreativität des Vorschlags. Die Bewertungsskala recht von null bis drei für "unter Industriestandard", "entspricht Industriestandard", "über Industriestandart" und "außergewöhnlich". "Mit einer zwei ist man immer gut dabei", sagt Anton Chertkov. Er würde sich wünschen, bei den Worldskills einen Platz unter den besten zehn seines Berufszweiges zu erreichen und damit etwas besser abzuschneiden als sein Vorgänger, der in Abu Dhabi zwölfter wurde.

Prüfungsstress und WM-Vorbereitung

Bis er die Chance dazu hat, liegt noch eine anstrengende Zeit vor Chertkov. Im Mai steht seine Abschlussprüfung als Mediengestalter an, und die Vorbereitung kollidiert zeitlich mit seinen Trainings für die Weltmeisterschaft. Mit einer Sondergenehmigung wurde er bereits von einer Prüfung freigestellt, weil der Termin direkt mit einem Trainingslager zusammenfiel. Überhaupt ist man am Berufsschulzentrum Westenberg mächtig stolz auf den WM-Teilnehmer aus den eigenen Reihen. "In Osnabrück gibt es wohl keinen Berufsschüler, der jemals an diesem Wettbewerb teilgenommen hat", sagt sein Lehrer.