Osnabrück. Es läuft auf einen Bürgerentscheid hinaus: In Osnabrück werden die Wähler am 26. Mai aller Voraussicht nach über das Europaparlament und die Gründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft entscheiden. Denn im Rat zeichnet sich keine Mehrheit ab.

Die Gründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft in Osnabrück ist bislang an einer Stimme im Rat gescheitert. Zünglein an der Waage ist die zweiköpfige UWG/Piraten-Gruppe. Wulf-Siegmar Mierke (UWG) und Nils Ellmers (Piraten) wollen keine Wohnungsgesellschaft allein in städtischer Hand, sondern ein genossenschaftliches Modell, das die Mieter einbezieht.

Das bedeutet: Wenn in der Sitzung des Stadtrates am 12. März über den Antrag von SPD, Grünen und Linken zur Gründung einer Wohnungsgesellschaft abgestimmt wird, werden Mierke und Ellmers nicht die Hand heben. Zusammen mit CDU, FDP und dem Oberbürgermeister haben die Gegner einer kommunalgeführten Wohnungsfirma damit weiterhin eine Ein-Stimmen-Mehrheit. Die Konsequenz in dem Fall: Dann kommt das Bürgerbegehen zum Zuge und parallel zur Europawahl am 26. Mai zu einem Bürgerentscheid.

In einer am Freitag verbreiteten Stellungnahme fordern Mierke und Ellmers einen Schub für den sozialen Wohnungsbau, aber nicht mit einer rein kommunalen Gesellschaft. Die UWG/Piraten-Gruppe stehe "allen Körperschaften offen gegenüber, sofern diese soziale und mieterfreundliche Kriterien erfüllen", heißt es in der Mitteilung. Eine Wohnungsbaugesellschaft "nach alten Mustern" er sei weder effektiv noch zeitgemäß, denn sie gebe den Mietern keine Möglichkeit zur Mitbestimmung.





Die Ratsgruppe favorisiert die Gründung einer Genossenschaft, deren Anteile gleichmäßig auf Stadt und Mieter verteilt werden. "Die Grundidee basiert auf dem Prinzip der Gewaltenteilung", so Nils Ellmers. Die Stadt könnte gegen den Willen der Mieter zum Beispiel keine Häuser verkaufen.

50 Millionen Euro Kapitalbedarf?

Unterdessen dreht sich der Streit über die Kapitalausstattung einer kommunalen Gesellschaft weiter. CDU-Chef Fritz Brickwedde geht von 50 Millionen Euro aus, die die Stadt aufbringen müsste. Die Schätzung sei "absolut seriös und belastbar", versicherte Brickwedde erneut, nachdem SPD, Grüne und das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum ihn der "Angstmacherei" und "Stimmungsmache" bezichtigt hatten.

Anzeige Anzeige









Brickwedde zieht die Kalkulationen der Stadtwerke-Tochter Esos heran, die von einem Kapitaleinsatz von 3,5 Millionen Euro für 20 Wohneinheiten ausgeht. "Für 200 bis 300 neue Wohnungen müssten 45 Millionen Euro investiert werden", so Brickwedde. Das bestätige voll die von ihm genannten Zahlen. Brickwedde: "Eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft wird nicht ohne massive finanzielle Unterstützung durch die Stadt errichtet werden und investieren können."





Die Linkspartei lässt sich davon nicht beeindrucken und wirft Brickwedde in einer Mitteilung vor, "das große Märchenbuch aus dem Keller zu holen". Die CDU versuche davon abzulenken, dass sie vor 17 Jahren mit dem Verkauf der OWG einen "fundamentalen Fehler" begangen habe, so Linken-Ratsfrau Giesela Brandes-Steggewentz. Eine kommunale Wohnungsgesellschaft schaffe Vermögen in Form der Wohnungen und erzeugte stetige Einnahmen in Form der Mieten. Darüber hinaus könnte sie "eine Vielzahl von Fördermitteln aus Bundes- und Landestöpfen" anzapfen.

Das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum hat im Februar 13.500 Unterschriften vorgelegt. Damit ist das Bürgerbegehren zur Gründung einer Wohnungsgesellschaft erfolgreich. Das heißt: Der Rat muss sich mit der Frage befassen. Sagt er Nein, werden die Wähler im Bürgerentscheid gefragt.