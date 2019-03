Osnabrück. Mit seinem neuen Programm "Schmitzeljagd" gastierte der rheinische Stand- Up- und Impro-Comedian Ralf Schmitz in der ausverkauften Osnabrück-Halle - und sorgte dort für einen höchst vergnüglichen Abend mit Publikumsbeteiligung.

Man hätte erwarten können, dass der gut gelaunte Mann, der einladend auf die Bühne der ausverkauften Osnabrück-Halle trat, monologisieren würde – hatte er doch laut T-Shirt-Motto „viel zu sagen“. Als Ralf Schmitz aber sofort hinabstieg, um auf Augenhöhe seinem Publikum Fragen zu stellen, zeichnete sich bereits ab, dass sich die Zuschauer nicht einfach zurücklehnen und von der rheinischen Frohnatur bespaßen lassen, sondern aktiv zum Mitmachen aufgefordert werden sollten.

Zuschauer als Sparringspartner

Und so kam es dann auch: Rita aus der ersten Reihe fand sich plötzlich im Beiboot auf der Bühne wieder, um von Schmitz gespielte Filmszenen mit Geräuschen zu unterlegen. Kathleen assistierte ihm bei einer improvisierten Geschichte mit rasant wechselnden Kombinationen aus Dialekt und Gefühl. Tierpflegerin Lisa durfte sich interviewen lassen, um sich als Stellvertreterin für das gesamte Publikum persönlich von Schmitz besingen zu lassen. Und Marcel bewegte ihn schließlich als trinkende Marionette.

Schlagfertiges Multitalent

Neben den klassischen Formaten aus dem Improvisationstheater, die Ralf Schmitz nach Publikumsvorgaben im großen Stil, mit viel Witz, Spontanität und Schlagfertigkeit spielte, stellte er aber auch sein Talent als Stand-Up-Comedian und Parodist unter Beweis. Als Nachrichtensprecher imitierte er Kollegen von Paul Panzer über Johann König bis Mario Barth. So brillant wie rasant spielte er eine ganze Reihe unterschiedlicher Speed-Dating-Typen. Und auch haarsträubende Geschichten über seine Mutter und seine Katze Hildegard hatte er mitgebracht. Das Publikum krümmte sich vor Lachen angesichts einer One-Man-Impro-Show, die an diesem Abend der Weiberfastnacht weitaus lustiger geriet als so manche Karnevalssitzung