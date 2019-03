Hilter/Osnabrück. Wein aus dem Osnabrücker Land? Aber ja: Im nächsten Jahr jährt sich die Lese am Holter Berg in Borgloh das 25. Mal. Und was hat der Supersommer mit dem 2018-er Jahrgang gemacht? Willkommen zur Weinprobe.

Rolf Kaiser ist zufrieden: So gut wie der Jahrgang 2018 war bislang noch keiner. „Man könnte denken, dass es die Wärme, die viele Sonne im letzten Jahr war“, sagt Kaiser. Doch tatsächlich sei es die Trockenheit, die die perfekten Bedingungen für den aktuellen Riesling bescherte.





Ein Vierteljahrhundert hat Kaiser viel experimentiert und viel gewagt: 1992 gründete er seinen Weinberg am Holter Berg in Borgloh-Uphöfen. Drei Jahre später sind die ersten Trauben gewachsen. Es folgten gute Jahre, mittelprächtige und auch solche, in denen der Wein komplett ausblieb. Mehltau war das größte Problem, erklärt der Winzer, der bereits seit 1982 seine Weinhandlung „Veritas“ in Osnabrück betreibt, zunächst an der Martinistraße, mittlerweile am Eingang der Lotter Straße.



Mit dem Begriff „Mehltau“ bezeichnet man eine Reihe von Pflanzenkrankheiten, die durch Pilze ausgelöst werden. Kaiser hat es sich, was die Bekämpfung dieses Problems angeht, nie leicht gemacht. Denn er ist jemand, der es anders machen wollte: In den Achtzigerjahren waren Bio-Weine noch längst nicht so populär wie heute. Und vor allem gab es noch nicht so viele, die den radikalen Weg gegangen sind: Spritzmittel reduzieren – das war auch damals schon en vogue.

Kein bisschen Chemie

Doch Kaiser wollte nichts der Gleichen verwenden. Nicht ein bisschen Chemie, null komma nix. Ein ungewöhnlicher und beschwerlicher Weg. „Ich leiste mir das. Das führt aber dazu, dass man alle paar Jahre einen Totalausfall hat. Das wäre für einen Winzer, der davon leben muss, undenkbar!“, sagt Kaiser. Sein Weinberg ist Leidenschaft, ein Experiment, Liebhaberei. Den Begriff Hobby-Winzer mag er trotzdem nicht. „Das ist schon mehr als ein Hobby“, sagt er.





Und tatsächlich war Kaiser vielleicht so etwas wie ein Vorreiter. Immerhin wird die Naturweinszene mittlerweile in ganz Europa unglaublich gehypt, oft sogar zurecht: Denn auch ohne den Einsatz von Spritzmitteln und Chemie sind spannende Weine zu machen. Gerade in Österreich boomt der Markt – mit teils außergewöhnlich spannenden Kreationen.





Heute sitzt Kaiser in seiner Weinhandlung in Osnabrück und präsentiert den Wein, von dem er sagt, dass es sein bester ist. Der Jahrgang 2018 war ein voller Erfolg: Kein Mehltau, keine Wetterschwierigkeiten – ganz im Gegenteil: Alles lief absolut perfekt. Gemeinsam mit dem mehrfach ausgezeichneten Sommelier Sven Oetzel (ehemals „La Vie“, heute Geschäftsführer des Friedrich-Weinladens) verkostet Kaiser seinen Juwel heute gemeinsam.

Beide sind gespannt. Kaiser, da er mit Sven Oetzel einen der bekanntesten und erfolgreichsten Weinexperten ganz Deutschlands am Tisch sitzen hat. Oetzel, weil es ein spannendes Projekt ist: Ein Riesling aus einer Gegend, die für vieles bekannt ist, nicht aber für Weinanbau. „Sie haben da sehr viel Erfahrung“, sagt Oetzel. Er ist gespannt, wie sich der Tropfen aus der Nachbarschaft präsentiert. Beide nehmen einen ersten Schluck.

Der erste Schluck

Den ersten Kommentar gibt der Winzer selbst: Er müsse einer guten Freundin Recht geben, die gesagt hat, dass sei einer der ersten Weine von Kaiser, die süß sind. Und sie habe recht: Er sei süß. Ganz so lässt Oetzel es nicht stehen: „Als süß würde ich ihn nicht bezeichnen, aber auch nicht als knochentrocken.“ Das ist insofern hochspannend, als dass die Untersuchungsergebnisse, die nebenbei schwarz auf weiß auf dem Tisch liegen, etwas völlig anderes sagen: Kurz vor dem Abfüllen der Flaschen wurde Ende November eine Probe des Weines genommen, die besagt: 0,5 Gramm Restzucker pro Liter und 7 Gramm Gesamtsäure. Rein von den Zahlen erwartet der Weinkenner einen Wein, der eher hart an der Säure ist oder mindestens eine gut wahrnehmbare Säure mitbringt, dafür aber kaum Restsüße – denn ein halbes Gramm pro Liter ist sehr wenig.

„Man muss bedenken, dass wir ein ganz, ganz junges Produkt im Glas haben“, sagt Oetzel. „Nur weil wir jetzt die Säure nicht wahrnehmen, wie sie analytisch vorhanden ist, heißt es nicht, dass es in acht Wochen noch genauso ist.“

Ein wenig Säure fehlt

Tatsächlich ist die Säure Kaisers aktuell einziger Kritikpunkt am eigenen Produkt. Ein wenig Säure fehlt. Die Süße sei für seine Verhältnisse ausgesprochen ausgeprägt. „Ich habe das Gefühl, einen ganz ähnlichen Wein schon mal getrunken zu haben“, sagt Oetzel. Der Winzer Klaus Zimmerling produziere in der Nähe von Dresden einen ganz ähnlichen Wein. „Das ist sehr ordentlich“, findet Oetzel und lobt den aktuellen Jahrgang. Und auch Kaiser fasst seinen eigenen Wein noch mal zusammen: Bis auf die Säure, die ihm Stand heute ein wenig fehle, sei er mit der Sauberkeit des Duftes und der Reintönigkeit vollkommen zufrieden. Eine gute Voraussetzung, um so ins neue Weinjahr zu starten. Im Herbst wird es dann wieder spannend: Dann werden zum 25. Mal die Trauben gelesen.