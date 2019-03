Osnabrück. Die Osnabrückerin Maria Elena Vergara kommt aus Venezuela, einem der ölreichsten Länder der Welt. Von diesem Reichtum haben ihr Neffe, ihre Mutter und ihr Bruder, die immer noch dort leben, nie etwas abbekommen. Die Regierung hat das Land heruntergewirtschaftet. Trotzdem schöpft Vergara neue Hoffnung für ihre Familie.

Keine Lebensmittel, keine Medikamente, keine Jobs: Täglich erreichen Maria Elena Vergara neue Schreckensmeldungen von Verwandten und Freunden aus ihrer Heimat Venezuela. Obwohl die 50-Jährige inzwischen seit 15 Jahren in Osnabrück lebt und arbeitet, verfolgt sie jeden Tag die Ereignisse auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans. Dort tobt ein Machtkampf zwischen dem autokratischen Präsidenten Nicolás Maduro und dem selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó, der der leidenden Bevölkerung eine Stimme gibt.

Vergara studierte Landwirtschaft an der Hochschule Osnabrück. Dort arbeitet sie auch seit 2008 in der Forschung. Sie habe sich schon immer für ökologischen Anbau interessiert. An Venezuelas Universitäten habe es aber keine passenden Studiengänge auf diesem Gebiet gegeben. Freunde in Deutschland machten sie schließlich auf die Hochschule Osnabrück aufmerksam.





„Seitdem ich in Deutschland lebe, fliege ich eigentlich jedes Jahr nach Venezuela, um meine Familie zu besuchen“, sagt die Landwirtschaftsexpertin im Gespräch mit unserer Redaktion. Mittlerweile liegt ihr letzter Besuch in der Heimat jedoch drei Jahre zurück. 2016 und 2017 machte ihr eine Krebserkrankung, von der sie inzwischen geheilt ist, einen Strich durch die Reisepläne. Im vergangenen Jahr wollte sie es ihrer Familie dann nicht mehr zumuten, sie vom Flughafen abholen und sie über mehrere Tage versorgen zu müssen. Zu wertvoll sei das wenige Benzin, das verkauft wird, zu gering der Vorrat an Lebensmitteln, die die Regierung unter Präsident Maduro, an die Bürger verteilt. Vergara hat eine klare Meinung über die Vertreter der Regierung: „Sie sind vielleicht gute Generäle, aber haben weder Ahnung von Ökonomie, noch interessieren sie sich für die Bedürfnisse ihrer Bürger.“

Oft liege sie abends wach, weil sie sich fragt, was gerade am anderen Ende der Welt bei ihrer Familie passiert. Durch die Zeitverschiebung von fünf Stunden ist in Venezuela der Tag nämlich noch lange nicht vorbei, während bei ihr in Osnabrück die Sonne untergeht.

Regiert vom Drogenhandel

Den Kontakt zu ihrem Bruder, ihrer Mutter und ihrem Neffen versucht sie per Telefon oder über die sozialen Medien zu halten. Vergaras Bruder lebte lange Zeit in Venezuelas Hauptstadt Caracas. „Aus Angst vor der Kriminalität ist er mit seiner Familie aber irgendwann nach Guatemala ausgewandert“, berichtet sie. Die Stadt befinde sich fest im Griff des Drogenhandels. „Mein Bruder konnte nie sicher sein, ob er seine Kinder wiedersieht, nachdem er sie zur Schule gebracht hat.“ Und was tut Maduros Regierung dagegen? „Nichts“, sagt Vergara. Das Gegenteil sei der Fall: Parlamentspräsident Diosdado Cabello – der zweitmächtigste Mann Venezuelas – stehe unter Verdacht, der mächtigste Drogenboss des Landes zu sein.

Die meisten Sorgen macht Vergara sich jedoch um ihre Mutter. Die 80-Jährige habe keine Chance an die blutdrucksenkenden Medikamente zu kommen, auf die sie eigentlich angewiesen ist. Helfen kann Vergara ihr von Deutschland aus nicht. Geld nach Venezuela zu überweisen, sei sinnlos. „Es gibt kaum Medikamente oder Lebensmittel, die meine Verwandten sich dafür kaufen könnten“, erklärt sie. Vergara möchte sich gar nicht ausmalen was passiert, wenn ihre Mutter einmal ernsthaft krank werden sollte. Sie ist sich sicher: „In Venezuela wäre ich mit meiner Krebserkrankung vor zwei Jahren gestorben.“ Selbst mit ausreichend finanziellen Mitteln gebe es dort einfach keine Therapiemöglichkeiten. Eine Situation, die in Deutschland kaum vorstellbar sei.

Ein Lichtblick

Vergara sieht allein Juan Guaidó als Lichtblick für das gebeutelte Land. Mitte Februar hatte sich der Wirtschaftsingenieur und Politiker zum Übergangspräsidenten von Venezuela ernannt und fordert seitdem Maduros Rücktritt. Unterstützt wird er bei Straßenprotesten vor allem von jungen Menschen ohne Zukunftsperspektive, wie Vergaras Neffen. „Er hat das Glück, einen Job zu haben“, sagt Vergara. Doch das Geld, das er verdient, sei nichts wert. Wegen der starken Inflation sei ihr Neffe nicht einmal im Stande, sich ein eigenes Auto, geschweige denn eine Wohnung, zu leisten. Der Mindestlohn liegt derzeit bei 18 000 Bolivares im Monat – umgerechnet sind das rund sechs Euro. Eine Situation, an der sich nichts ändern wird, solange Maduro an der Macht ist – da legt Vergara sich fest. Der Osnabrückerin aus Venezuela bleibt nur die Hoffnung, dass der Präsident dem Druck aus der Bevölkerung und zahlreichen Nachbarstaaten, die sich hinter Guaidó gestellt haben, nachgibt, und bessere Zeiten für ihre Familie und Freunde anbrechen.