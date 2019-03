Osnabrück. Große Wertschätzung durch das Technische Hilfswerk (THW): Franz Kraux ist mit dem silbernen Ehrenzeichen geehrt worden.

Die Auszeichnung kam für den Wallenhorster völlig überraschend. Während des THW-Frühjahrsempfangs bat man Kraux nach vorn, um ihm die ordensgleiche Ehrennadel in Kreuzform zu überreichen. „Für außerordentliche Einsatzbereitschaft und besondere Verdienst“, wie es in der dazugehörigen Urkunde heißt.

Liebe und Jobsuche führte nach Osnabrück

Kraux kam vor 50 Jahren nach Osnabrück. In Cochem und in der Moselregion war es damals mau mit passenden Jobs. Kraux hatte zunächst Gas- und Wasserinstallateur gelernt, eine zweite Lehre zum Heizungsbauer absolviert und schließlich noch eine dritte Ausbildung als Technischer Zeichner für Heizung und Lüftung draufgesattelt. „Doch es gab einfach keine passende Stelle in meiner Heimat, die eher auf Weinanbau und Touristik spezialisiert ist.“

Die fand er in Osnabrück – wohin es ihn auch der Liebe wegen zog. Hier machte er seinen Meister und arbeitete zunächst bei den Stadtwerken. „Gewechselt bin ich dann noch zum Staatshochbauamt“, schildert Kraux.

Bei spektakulären Einsätzen geholfen

Mitgenommen aus seiner Heimat hatte er die Verbundenheit zum THW, dem er seit 1965 angehört. Absolvierte er in Cochem zunächst nur den Personenbeförderungsschein, um die THW-Kameraden als Lkw-Fahrer zu Einsätzen zu bringen, konnte er später seine technischen Kenntnisse in die Hilfsorganisation einbringen.

In Osnabrück war Franz Kraux als Zugführer zum einen für die Ausbildung der Helfer zuständig. Zum anderen leitete er Hilfseinsätze. „Wir waren ‘73 bei der Flutkatastrophe in Stade dabei, ‘76 beim Brand der Lüneburger Heide oder beim Schneechaos vor 40 Jahren.“

Seit Mitte der Neunzigerjahre ist Kraux aufgrund seiner Kompetenzen als Fachberater im Katastrophenschutzstab der Stadt und im Lageführungszentrum der Polizei mit am Tisch. Dort kann er sagen, wie das THW mit – auch überregionalem – Personal und Material zur Lösung bei Bombenräumungen und in Krisenfällen helfen kann.

Kompetenz gefragt

Gefragt war Kraux auch auf der obersten THW-Leitungsebene. Er arbeitete mit aus, wie die Organisation altere Helfer und deren Wissen bei Einsätzen noch integrieren kann. Dass er selbst über fünf Jahrzehnte beim THW ist, liege an der Kameradschaft und daran, dass die Arbeit seit Längerem auch vom Staat eine Aufwertung erfahren habe. Ein Beispiel: „Früher haben wir mit Parka und Bollerhosen fast die gleiche Uniform wie die Bundeswehr gehabt. Heute gibt es für alle beim THW praktischere Kleidung.“

Und natürlich hat auch Kraux‘ Leidenschaft für Technik Anteil daran, dass er beim THW blieb. Trotz aller Begeisterung für das THW: Langsam denkt der 77-Jährige auch ans Aufhören. „Wahrscheinlich bin ich noch bis 2020 dabei, weil bis dahin die Beauftragung als Fachberater läuft.“



Die Freude am Technischen wird aber bleiben, da ist er sicher. „Ich konstruiere sehr gerne selbst Dampfmaschinenmodelle. Es kommen dabei alle Arbeiten vor, die ich gelernt habe. Langeweile habe ich nicht.“