Osnabrück. Nachdem der Landkreis in der ersten Januarhälfte bereits 1,6 Millionen seiner RWE-Aktien verkauft hatte, ist mittlerweile auch die letzte Tranche über 500 000 RWE-Aktien veräußert worden. Wie der Verkaufserlös von 42,3 Millionen Euro nun reinvestiert werden soll.

Fast zweieinhalb Jahre hat es gedauert, den Kreistagsbeschluss aus dem September 2016, die 2,1 Millionen RWE-Aktien zu veräußern, in die Tat umzusetzen. Eigentlich sollte das Paket bereits ab Oktober 2018 in vier Tranchen veräußert werden, doch drei Tage nach dieser Ankündigung folgte das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster zum Stopp der RWE-Rodungspläne für den Hambacher Forst. Nach der Gerichtsentscheidung gab RWE eine Gewinnwarnung heraus, da der Energiekonzern davon ausging, dass die Abholzung an dem Braunkohletagebau bei Aachen nun erst frühestens Ende 2020 beginnen kann. Der Kurs brach daraufhin Anfang Oktober von 21,13 Euro binnen einer Woche um rund 15 Prozent bis auf 18 Euro pro Aktie ein.

Warum kam es jetzt zum Verkauf?

Erst zum Jahresbeginn hatte die Aktie sich wieder erholt und vom 10. bis zum 14. Januar zum ersten Mal seit drei Monaten wieder den Kurswert von 20 Euro pro Aktie überschritten. Deshalb hatte der Landkreis vom 9. Januar bis zum 16. Januar insgesamt rund 1,6 Millionen RWE-Aktien zu einem Durchschnittskurs in Höhe von 20,13 Euro pro Aktie verkauft. Danach fiel der Aktienkurs wieder auf unter 20 Euro, doch seit dem 23. Januar liegt der Kurs wieder konstant über 20 Euro pro Aktie, was der Landkreis zum Anlass nahm, um auch die letzte Tranche zu verkaufen. Die Vorgabe, das Paket nicht unter 20 Euro pro Aktie zu veräußern, hat der Landkreis somit eingehalten. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 20,24 Euro pro Aktie.





Wie geht es nun weiter?

Der Verkaufserlös soll mit 10 Millionen Euro im Bereich Windenergie verwendet werden. Der Landkreis hat bereits in die Windkraft investiert. So besitzt die Landkreis-Energiegesellschaft Energos seit zwei Jahren zwei der vier Windkraftanlagen im Windpark Drehle in Gehrde. Energos-Chef Christian Niehaves beziffert die Kosten pro Windrad auf fünf bis sechs Millionen Euro, sodass mit der geplanten Investitionssumme theoretisch etwa zwei neue Windenergieanlagen gekauft werden könnten. Der Landkreis plant Beteiligungen an Windparks mit bis zu zwölf Windrädern.

Darüber hinaus sollen 32 Millionen Euro in einen Spezialfonds der Deka investiert werden, der von der Kreissparkasse Bersenbrück in Zusammenarbeit mit der Deka-Bank, dem Wertpapierhaus der Sparkassen, verwaltet werden soll. Es wird erwartet, dass der Fonds 2,5 Prozent Rendite abwirft, wobei offenbar ein Aktienanteil von 30 bis 40 Prozent geplant ist.

Was halten die Landratskandidaten davon?

Der von SPD und UWG unterstützte Landratskandidat Horst Baier kritisierte, dass der Landkreis „in eine Geldanlage mit risikoreichen Aktien investiert“. Er wies darauf hin, dass eine Kommune „grundsätzlich nicht mit Aktien spekulieren sollte“. Baier forderte, in den Breitbandausbau und hinsichtlich der vielen Funklöcher im Landkreis in die Verbesserung der Infrastruktur zu investieren. Der unabhängige Landratskandidat Frank Vornholt hatte sich mit dem Erlös aus dem Verkauf der RWE-Aktien Investitionen in Schulen, Radwege und in die Digitalinfrastruktur gewünscht.

Anzeige Anzeige

Landrat Michael Lübbersmann (CDU) hingegen ist der Überzeugung, dass mit dem eingesetzten Kapital Gewinne erwirtschaftet werden müssen, die in die Beteiligungsgesellschaften des Landkreises wieder reinvestiert werden sollen.

Die Grünen-Landratskandidatin Anna Kebschull setzt sich dafür ein, den Verkaufserlös in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zu investieren. Über den Landkreis verteilt, hält sie Mobilitätspunkte an Bushaltestellen oder Bahnhöfen für sinnvoll, die einen schnellen Wechsel zwischen Bus, Zug, Leihrädern und Leih-Elektroautos ermöglichen.

Welche weiteren Ideen gibt es?

SPD-Fraktionschef Thomas Rehme schlägt vor, die 32 Millionen Euro, die in den Deka-Fonds investiert werden, als Sicherheit für ein neues Darlehen zu nutzen, um einen Teil der Strom- und Gasnetze von der RWE-Tochter Innogy zurückzukaufen, wenn die Gemeinden dem Vorhaben zustimmen. Er regt an, dass Landkreis, kreisangehörige Kommunen und Innogy eine neue Netzgesellschaft gründen. Mit einer zu erwartenden jährlichen Rendite von 5,8 Prozent für die neu erworbenen Strom- und Gasnetze könne – abzüglich des Darlehenszinses – dann auch die Landkreis-Beteiligungsgesellschaft Bevos finanziert werden. Hinzu komme die Rendite von 2,5 Prozent aus dem Deka-Fonds. Rehme erläutert: „Aktuell laufen die Verhandlungen. Überall dort, wo Innogy im Landkreis Osnabrück derzeit Inhaber der Netze ist, soll eine gemeinsame Netzgesellschaft die Netze zurückkaufen.“