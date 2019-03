Osnabrück. Deying Mei heißt der Gewinner des diesjährigen Musikpreises. Aufgewachsen im südchinesischen Hunan lebt der Bratscher seit 2015 in München. Ein bisschen ist er sogar schon Münchner geworden.

Bratscher-Witze kennt er, klar. Jeder Musiker kennt diese Witze, die alle darauf aufbauen, dass Bratscher nur zweitklassige Geiger sind. Diyang Mei sieht das anders: Die Bratsche ist "cool", sagt er, "besonders die C-Saite. "Die Geige klingt brillanter", gibt er zu. Aber: "Mir klingt sie zu hoch."Von wegen zweitklassig. "Die Bratsche klingt mehr nach Männerstimme", sagt er, und in diesen männlichen Klang hat er sich verliebt, als er im Alter von zehn Jahren die Geige gegen die Bratsche eintauschte.

Sind deswegen die Bratscher nicht die zweitklassigen, sondern die cooleren Geiger? Da lacht Diyang Mei etwas verlegen und schüttelt den Kopf: Der Chinese ist viel zu höflich, als dass er sich zu einer Aussagen hinreißen ließe, die einen anderen Musiker auch nur ansatzweise ärgern könnte. Außerdem kann ihm das alles ziemlich egal sein. Er steht mit seinen 24 Jahren am Anfang einer großen Karriere: Demnächst spielt er bei den Münchner Philharmonikern mit Valery Gergiev und beim Orchester des Bayerischen Rundfunks unter Mariss Jansons als Solist in Alfred Schnittkes Konzert für Viola und Orchester und in Paul Hindemiths "Schwanendreher". Beim Preisträgerkonzert des Osnabrücker Musikpreises stellt er sich mit Béla Bartóks Konzert für Viola und Orchester vor. Dabei studiert der junge Mann noch bei Hariolf Schlichtig, einer BratschenInstanz, die zumindest Osnabrücker Kammermusikfreunden vom Festival Classic con brio bekannt ist. Weiterlesen: Hariolf Schlichtig und das Armida Quartett spielen Mozart

Den Osnabrücker Musikpreis verdankt Mei seinen exzellenten Auftritten beim ARD-Musikwettbewerb vergangenen September. Wie jedes Jahr reisen Generalmusikdirektor Andreas Hotz, Anita Schnitker vom Musikvereins Osnabrück, Burkhard Schmilgun (cpo), sowie Kirchenmusiker Stephan Lutermann als Vertreter der Felicitas und Werner Egerland-Stiftung nach München, um den Gewinner zu ermitteln. Dabei überzeugte Diyang Mei nicht nur die Zuhörer aus Osnabrück: Er gewann den ersten Preis des ARD-Musikwettbewerbs in der Kategorie Bratsche und weitere Sonderpreise. Weiterlesen: Juliana Koch gewinnt den Musikpreis im letzten Jahr

Mit fünf Jahren begann Mei, Geige zu lernen. Mit zehn wechselte er zur Bratsche, "weil ich große Hände und breite Schultern habe", wie er lächend sagt. Die Liebe zur westlichen Musik und zum Instrument muss schon sehr früh sehr tief gewesen sein, denn der Musik wegen zogt er mit Mutter und Großmutter nach Peking, um dort am Central Conservatory of Music zu studieren. 2015 kam er nach München, um bei Schlichtig zu studieren. Seither vermisst er zwar seine Familie und hin und wieder echtes chinesisches Essen. Andererseits ist er in München schon so assimliert, dass er die Weißwurst selbstverständlich mit dem süßen Senf von Händlmaier isst und dazu ein Augustiner Bier trinkt. Gelungene Integration.