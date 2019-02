Osnabrück. Jecken an der Macht: Die Weiberfastnachtsparty auf dem Marktplatz eröffnete traditionell den Osnabrücker Straßenkarneval – mit Hüttendorf und Musik von DJ Hendrik.

Von Bienen und holländischen Meisjes über glitzernde Perücken in allen Farben hin zu klassischen Piratenkostümen: Karnevalsfreunde fanden sich am Donnerstagabend ab 18 Uhr auf dem Marktplatz ein, um Weiberfastnacht zu feiern. Fritz und Inge aus Ladbergen gehörten zu den ersten Besuchern. Da sie sonst immer in Köln feiern, wussten sie nicht, dass das Publikum in Osnabrück immer erst etwas später kommt, waren am Bierstand in ihren bunten Kostümen aber schon guter Dinge und wollten „mal gucken, wie das hier so läuft“.



"Noch ausbaufähig"



Andere zog es direkt in die Kneipen: Francheska und Andrea feierten als holländische Meisjes verkleidet in der Marktschänke, die schon früh am Abend gefüllt war. Die beiden berichteten, dass sie dort schon im vergangenen Jahr gut gefeiert hätten. Als begeisterte Karnevalistinnen finden sie die Osnabrücker Weiberfastnacht im Vergleich zum Ossensamstag aber „noch ein bisschen ausbaufähig“. Eine Frauengruppe aus Melle hingegen wollte von der Party auf dem Marktplatz später noch ins Holling. Auf der Arbeit hatten Mimi, Stefanie, Elke und Sabine tagsüber schon fleißig Krawatten zerstört, am Abend ging es ihnen mehr ums Feiern. Eine Schere hatten sie aber für alle Fälle dabei.



An den Buden rund um den Marktplatz gab es alles, was hungrige Karnevalisten brauchen: Burger aller Art, Würstchen, Hot Dogs, Pizza – und natürlich Bier. Auf der Bühne sorgte DJ Henrik aus Hagen für Stimmung mit Karnevalsliedern wie „Dicke Mädchen haben schöne Namen“. Als der Marktplatz gegen 19.30 Uhr gut gefüllt war, eröffneten Prinz Michael II. Milinski und René Herring, Präsident des Bürgerausschusses Osnabrücker Karneval (BOK), die Weiberfastnacht mit einem energischen „Helau!“. Von dort zogen Prinz und Gefolge später über die Hasestraße ins Altstadtviertel.