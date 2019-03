Osnabrück. Weniger Einnahmen, weniger Veranstaltungen und trotzdem beantragt das soziokulturelle Zentrum Lagerhalle ein zusätzliche, wenn auch halbe Stelle. Das wirft Fragen auf, findet Fritz Brickwedde, der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion. Lagerhallen-Chef Klaus Thorwesten gibt nachvollziehbare Antworten.

Fritz Brickwedde mag die Lagerhalle. Das soziokulturelle Zentrumt "trägt einen wichtigen Teil zur Attraktivität der Stadt bei", sagt der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion. Deswegen befürwortet die CDU den Antrag der Lagerhalle an den Rat der Stadt, den städtischen Zuschuss um jährlich 23500 Euro zu erhöhen. Damit will die Lagerhalle eine zusätzliche halbe Stelle für einen Veranstaltungstechniker finanzieren. Die Kulturverwaltung zieht in der Beschlussvorlage für die Ratssitzung am 12. März das Fazit: "Der Mehrbedarf für eine 0,5-Stelle im Bereich der Veranstaltungstechnik wird für den gesamten Vertragszeitraum als gerechtfertigt eingestuft." Brickwedde stellt trotzdem ein paar kritische Fragen. Weiterlesen: Kabarett in der Lagerhalle

Zahl der Veranstaltungen gesunken?

Die Zahl der Veranstaltungen sei drastisch gesunken und damit einhergehend nehme die Lagerhalle deutlich weniger ein, sagt er. Heißt das, die Akzeptanz der Institution schwindet? "Warum war das vor ein paar Jahren besser als jetzt?", fragt Brickwedde. "Warum muss die Stadt den Zuschuss für die Lagerhalle erhöhen, wenn die Zuschauerzahlen rückläufig sind?" Oder, anders gefragt: Kann die Lagerhalle die Kosten für die zusätzliche halbe Stelle selbst erwirtschaften, wenn mehr Leute kommen? Und schließlich: Kann die Gastronomie mehr Gewinn erwirtschaften, um den Zuschussbedarf zu senken?

Im Zuge der Bedarfsermittlung haben Finanz- und Kulturverwaltung in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Lagerhalle eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erstellt. Das Ergebnis fasst der Fachbereichsleiter für Finanzen, Volker Hänsler, so zusammen: "Die Lagerhalle hat keine Reserven", um die halbe Stelle aus eigenen Mitteln zu finanzieren, sagt er. In der Betrachtung durch die Verwaltung, "unter Beibehaltung des Angebots ist der Personalbedarf einschließlich der 0,5 Stelle des Veranstaltungstechnikers (Mehrbedarf) aus Sicht der Fachverwaltung gerechtfertigt." Obwohl die Lagerhalle weniger einnimmt und weniger Gäste hat? Antwort: Da liegen ein paar Missverständnisse vor.

Zwischen 120000 und 140000 schwankt die Zahl der jährlichen Nutzerinnen und Nutzer, sagt Klaus Thorwesten, der Leiter der Lagerhalle. Von einem Publikumsschwund kann also keine Rede sein. Ungebrochen ist der Zulauf durch Laienchöre, die in der Lagerhalle proben, oder durch ehrenamtliche Gruppen vom Internationalen Frauennetz bis zur Schachgesellschaft - sie machen den großen Teil des Lagerhallenpublikums aus. Gemessen am Nutzungsverhalten der Gäste, spielen die Kulturveranstaltungen eine relativ kleine Rolle. "Die verkauften Karten stellen nur einen kleinen Teil dar", sagt Thorwesten.

Der Anteil des Morgenland Festivals an den Einnahmen

Konzerte und Kabarett-Abende veranstaltet die Lagerhalle nicht zwingend selbst. Immer häufiger vermietet sie den Saal oder die zweite Spielstätte, den Spitzboden, an Fremdveranstalter. Der Vorteil: Die Lagerhalle hat sichere Einnahmen durch die Miete, während der Kunde das Risiko trägt. Zum Teil erklärt das den Einnahmeeinbruch, denn Mieteinnahmen werden anders verbucht als Einnahmen aus Kulturveranstaltungen. Der wesentliche Teil des Einnahmerückgangs hat aber mit dem Morgenland Festival Osnabrück zu tun. Bis 2012 war die Lagerhalle offizieller Veranstalter und hat deshalb die Zuschüsse für das Festival verwaltet. Mit der Gründung eines Trägervereins ist das Festival selbst zum Veranstalter geworden und die Einnahmen sind aus dem Haushalt der Lagerhalle gefallen. Weiterlesen: Förderverein des Morgenland Festivals gastiert mit einem Konzert in der Lagerhalle

Bleibt die Erhöhung der Gastroeinnahmen, die die Politik fordert: Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung weißt einen leichten Gewinn für Theke und Küchen aus, der in die soziokulturelle Arbeit fließt. "Die Gastronomie steht in Konkurrenz zur Altstadt", sagt Brickwedde, "und dort leben die Lokale davon, Gewinne zu erwirtschaften." Deshalb solle die Lagerhalle ihre Kneipe "betriebswirtschaftlich so organisieren, dass sie mehr Gewinn erwirtschaftet." So steht es auch in Punkt 2 der Beschlussvorlage. Nun tut die Lagerhalle mit ihrer Kneipe genau das, was alle Unternehmen vom Ein-Mann-Betrieb bis zum multinationalen Konzern tun: Sie minimieren ihre Gewinne, um Steuern zu sparen. Beispielsweise trägt die Kneipe die Kosten für die Blues-Session am Montag, außerdem laufen Mitarbeiter anteilig über die Gastronomie. Entscheidend aber ist: Der zusätzliche Gewinn müsste ziemlich hoch ausfallen, um einen signifikanten Beitrag zur Finanzierung der soziokulturellen Arbeit zu leisten. "Von 10000 Euro mehr Umsatz bleiben 1500 Euro Gewinn", rechnet Thorwesten vor. Die Gastronomie müsste also 150000 Euro mehr als jetzt erwirtschaften, um die halbe Stelle eines Veranstaltungstechnikers zu bezahlen.