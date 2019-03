Osnabrück. Er demonstriert, er moderiert, er organisiert, er repräsentiert – und dabei steht der gebürtige Togolese Alfa Traoré stets für Integration und Gleichberechtigung ein. Dafür wird er am Freitag mit dem Yilmaz-Akyürek-Preis der Stadt Osnabrück geehrt.

"I have a Dream." "Ich habe einen Traum." Für diesen Satz wurde der US-amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King einst berühmt. Von seinen Worten will sich Alfa Traoré inspirieren lassen, wenn er am Freitagnachmittag im Friedenssaal des Osnabrücker Rathauses das Wort erhebt. Der 54-jährige Osnabrücker bekommt dort den Yilmaz-Akyürek-Preis für Integration und Gleichberechtigung verliehen. Die Stadt schreibt:

"Sein Einsatz ist von einer großen Hilfsbereitschaft sowie einem respektvollen und positiven Umgang mit Menschen aus verschiedenen Kulturen geprägt."

Und in diesem Sinne hat Traoré noch so einige Träume.

Der Yilmaz-Akyürek-Preis Seit 2009 würdigt die Stadt Osnabrück mit diesem Preis nach eigenen Angaben das Engagement von Personen und Vereinen, die sich um die Integration und Gleichberechtigung von Zugewanderten sowie um die gegenseitige Anerkennung der Kulturen in der Friedensstadt verdient gemacht haben. Der Namensgeber Yilmaz Akyürek prägte über 20 Jahre lang die Arbeit des Ausländerbeirates der Stadt Osnabrück. Außerdem setzte er sich ehrenamtlich dafür ein, das Zusammenleben der Menschen verschiedener Nationen in einer demokratischen Gesellschaft zu fördern. Dafür wurde er selbst 1999 mit der der Bürgermedaille gewürdigt.

Er selbst wuchs im westafrikanischen Staat Togo auf. Im Februar 1991, also vor ziemlich genau 28 Jahren, kam er nach Osnabrück, ursprünglich, weil er in Deutschland Biologie studieren wollte. Als das nicht klappte, hielt er sich, seine Frau und sein 1994 geborenes erstes Kind zuerst mit Gelegenheitsjobs über Wasser. 1997 begann Traoré dann im Klinikum Osnabrück eine Ausbildung zum Krankenpfleger und ist dort bis heute als OP-Pfleger tätig.

Vereinsarbeit, Bürgerfunk, Politik

Bereits kurz nach seiner Ankunft in Deutschland engagierte sich Traoré ehrenamtlich und unterstützte andere Flüchtlinge aus seinem Heimatland Togo. Dazu gründete er seinen ersten Verein. Inzwischen ist er in derart vielen Organisationen aktiv und zum Teil auch im Vorstand, dass er die genaue Zahl nicht mehr weiß. Seit 1999 moderiert er außerdem regelmäßig die Sendung "Hallo Afrika" beim Bürgerfunksender OS-Radio, in der er über afrikanische Geschichte, Kultur, Politik und Sport informiert.

Traorés bekanntestes Projekt ist aber sicher das Osnabrücker Afrika-Festival, das er 1997 mitbegründete – aus Heimweh, wie er selbst heute sagt. Die vierwöchige Veranstaltung erlebt insgesamt zehn Auflagen mit verschiedene Programmpunkten von Vorträgen über Tanzaufführungen, bis zu Open-Air-Konzerten und dem beliebten Afrikanischen Markt vor Theater und Dom. 2016 fand das Festival letztmalig statt – dabei könnte die Stadt es aus Sicht von Traoré auch weiterhin gebrauchen. "Es ist ein Instrument, um Vorurteile abzubauen", sagt er.



Zukunftswunsch: Weniger Vorurteile

Für die Zukunft seiner drei Kinder, die alle in Deutschland geboren sind, wünscht er sich, "dass man nicht mehr wegen seiner Hautfarbe angeguckt oder verurteilt wird." Darum ging es ihm auch, als er 2018 gemeinsam mit Sana Abdoul Razak den Afrikanischen Kulturverein Tawba gründete. Das Zentrum eröffnete er in der Osnabrücker Johanisstraße, der ein schlechtes Image als Treffpunkt der Alkohol- und Drogenabhängigen anhaftet. Traoré meint:

"Wo die Wunde ist, da müssen die Medikamente hin, damit es heilen kann."

Sein jüngstes Projekt ist nach seinen Angaben sehr erfolgreich. "Freitags ist es so voll, dass wir keinen Platz mehr haben", sagt Traoré.

Er hat aber auch bewiesen, dass er einen langen Atem hat. Jahrelang engagierte er sich im Ausländerbeirat der Stadt Osnabrück und lernte dort auch Yilmaz Akyürek kennen, nachdem später der Integrationspreis der Stadt Osnabrück benannt wurde.



Gemeinsame Vision mit Yilmaz Akyürek

Beide Männer trafen sich auch in der Moschee und begingen im Ramadan zusammen das Fastenbrechen. Zuletzt habe er Akyürek kurz vor seinem Tod im Jahr 2007 im Krankenhaus besucht, sagt Traoré. "Er hat mir gesagt, ich solle für ihn beten." Erst später verstand er, dass der 69-Jährige damals wohl schon ahnte, dass seine Zeit bald zu Ende gehen würde. "Er war ein guter Mann", sagt Traoré, "und er war so lieb. Für meine Kinder hatte er immer ein paar Kaugummis dabei."

Die bisherigen Preisträger Der Yilmaz-Akyürek-Preis wird seit 2009 verliehen. Die bisherigen Preisträger sind:

2018: Tabea Mangelsdorf

2017: Verein zur pädagogischen Arbeit mit Kindern aus Zuwandererfamilien (VPAK)

2016: Rosa Friesen

2015: Prof. Dr. Reinhold Mokrosch

2014: Romana Kiebula (Polnischer Verein Patria) und Hale Sentürk (Atatürk Verein für Kultur und Bildung)

2013: Catherine Flohr

2012: Andreas Neuhoff

2011: Sabina Ortland (geb. Ide) und Sedat Sendallar

2010: Frieda Dercho

2009: Aloys Lögering

Mit Akyürek verbindet Traoré aber auch eine gemeinsame Vision. "Wenn Afrikaner Probleme hatten, konnte ich damit immer zu ihm kommen", sagt Traoré im Rückblick. Er selbst mache ebenfalls keinen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Migrantengruppen. "Wenn jemand Hilfe braucht, bin ich da. Liebe für alle, Hass für keinen", sagt er.



Freiheitskämpfer und politischer Botschafter

Für diese Einstellung ist er in Osnabrück bekannt. "Viele Afrikaner wollen mich als ihren politischen Botschafter", sagt Traoré. Es ist eine Rolle, die ihm durchaus gefällt. Ob Barack Obama, Nelson Mandela oder eben Martin Luther King, "ich identifiziere mich mit diesen Freiheitskämpfern", sagt Traoré. Insofern darf man auf seine Rede als Träger des Yilmaz-Akyürek-Preises durchaus gespannt sein.