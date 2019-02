Totschlag in Osnabrück: Eine unfassbare Tat

Osnabrück. Nur selten bleiben nach einem Strafverfahren, zumal wenn es um Mord oder Totschlag geht, so viele Fragen offen, wie in diesem jetzt beendeten Prozess.

Das ist besonders bitter für die Tochter des Opfers. Auch wenn sie keinen Kontakt mit Bruder und Mutter mehr hatte, muss sie jetzt mit der Gewissheit leben, dass sie wahrscheinlich nie erfahren wird, was genau im Leben der Frau, die ihr das Leben schenkte, so maßlos schief gelaufen ist, dass sie auf so grausame Art sterben musste.

Das Gericht hat sich bemüht, den Geschehnissen an jenem Gründonnerstag des vergangenen Jahres so tief wie möglich auf den Grund zu gehen. Dieses Bestreben wurde durch das Schweigen des Angeklagten aber von Beginn an ausgebremst. So wird dieser grausame Totschlag in zweifacher Hinsicht unfassbar: Weil zum einen die Brutalität an sich schon nicht fassbar ist, zum anderen, weil es keine greifbaren Antworten auf die Frage nach dem „Warum“ gibt.