Welches dieser Kinder ein Handicap hat, spielt in der Schildkrötengruppe der städtischen Kita in der Wüste keine Rolle. Im Morgenkreis sind alle gleich. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Der Bedarf ist groß, das Angebot zu klein: Die Stadt Osnabrück richtet deshalb an zwei Kitas weitere Gruppen ein, in denen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam betreut werden. Wie selbstverständlich sie miteinander umgehen, zeigt ein Besuch an der integrativen Kita in der Wüste.