Osnabrück. Wie ein Auto funktioniert, das erfuhren Grundschüler im Osnabrücker Museum Industriekultur nun ganz anschaulich. Zum zweiten Mal fanden dort Mobilitätswochen statt.

Ein Auto ändert die Fahrtrichtung, wenn am Lenkrad gedreht wird – und stoppt, wenn jemand auf das Bremspedal tritt. Das weiß jeder. Aber welche Technik dahintersteckt, wissen nur die wenigsten. Kindern und Jugendlichen „so früh wie möglich und alltagsbezogen“ ein natürliches Verständnis für technische Zusammenhänge nahezubringen, hält Rolf Spilker für wichtig. Für das Museum Industriekultur Osnabrück, dessen Direktor er ist, sei die Museumspädagogik deshalb „kein Spiel-, sondern ein Standbein“.

Grundlegendes Wissen

Ein Teil davon ist das Lernfeld „Das Auto – wie läuft's?“, das in Zusammenarbeit mit der Automobilzulieferer-Firma ZF Friedrichshafen AG konzipiert und vor drei Jahren im Obergeschoss des historischen Pferdestalls am Süberweg eröffnet worden ist. Als einer der Marktführer im Bereich der Fahrwerktechnik brachte das Unternehmen das notwendige Fachwissen mit, um mit Ingenieuren sechs verschiedene Stationen zu entwickeln, an denen Schüler nicht nur grundlegende Kenntnisse über den Aufbau, die Funktion und die Wirkungsweise der wesentlichen Komponenten eines Automobils erhalten – sondern auch haptisch und spielerisch erfahren können, was genau eigentlich unter der Motorhaube passiert – etwa, wenn gelenkt oder gebremst wird. Es gehe dabei auch darum, bei den Schülern durch „praktisches Erleben“ und Erkunden von Mobilität ein „technisches Interesse“ zu fördern, betont Jeannine Rapp als Sprecherin des Technologiekonzerns.

Interaktive Mitmachausstellung

Im Rahmen der von ZF Friedrichshafen gesponserten Mobilitätswochen konnten nun zehn Grundschulklasse zehn Schultage lang das Angebot kostenfrei nutzen – inklusive Bustransfer von der Schule zum Museum und fachlicher Betreuung unter der Leitung des Museumspädagogen Jan Tönnies. Nach einem mit historischen Bildern, Kutsche und Lenkungen anschaulichen und buchstäblich begreif- und begehbaren Überblick über die Geschichte der Mobilität und speziell des Automobils, die vor 130 Jahren begann, ging es zur interaktiven Mitmachausstellung. Dort konnten die Dritt- und Viertklässler zum Beispiel anhand von Modellfahrzeugen eigenhändig messen, dass Autos mit Federn und Stoßdämpfern am schnellsten eine Rampe herunterrollen.

Praktische Heranführung

Im Lehrplan der Grundschulen ist zwar ab der dritten Klasse die Behandlung von Themen wie Elektrizität, Mobilität und Verkehr im Sachunterricht vorgesehen, eine praktische Heranführung an technische Zusammenhänge fehle aber sowohl dort als auch in der Lehrerausbildung, bemerkte Gunnar Wascher, der als Lehrkraft an der Stüveschule mit seiner Klasse an den Mobilitätswochen teilgenommen hat. Umso mehr freuten sich seine Schüler unter anderem darüber, dass sie am Ende sogar mit Drähten und einer Batterie ihren eigenen Elektromotor in ein selbstbeklebtes Modellauto einbauen konnten, das sie mit nach Hause nehmen durften – als Erinnerung an einen so spannenden wie lehrreichen Schultag im Museum.