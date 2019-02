Osnabrück. Das Schwurgericht hatte, wie auch wohl alle anderen Prozessbeteiligten und -beobachter, keinen Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Ja, der nunmehr 32-Jährige hat im März des vergangenen Jahres seine Mutter erschlagen. Die Frage nach dem "Warum" aber blieb ungeklärt.

Am Ende eines jeden Prozesses bekommt der Angeklagte Gelegenheit, sich in einem letzten Wort zur Tat und zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu äußern. Bis zu diesem Moment mag die Tochter des Opfers gehofft haben, von ihrem Bruder doch noch eine Erklärung zu bekommen, warum er ihre gemeinsame Mutter am 29. März des vergangenen Jahres auf so brutale Art und Weise mit mehreren Schlägen mit einem Nageleisen in das Gesicht getötet hat.

Diese Hoffnung wurde enttäuscht. "Ich habe nichts mehr zu sagen", war alles, was der 32-Jährige noch zu Protokoll gab. Aufmerksam aber völlig emotionslos folgte er dann dem Urteilsspruch der Kammer, der ihn für die kommenden 13 Jahre wegen Totschlags ins Gefängnis schickt. "Die Frage nach dem Motiv konnte nicht beantwortet werden. Das ist schwer für die Tochter, die nun mit diesem grausamen Verbrechen leben muss", sagte Niels Lohmann, Rechtsbeistand der als Nebenklägerin über alle Prozesstage anwesenden Tochter des Opfers.



"'Warum haben Sie Ihre Mutter getötet?"





Zu Beginn seiner mehr als 60-minütigen mündlichen Urteilsbegründung ging auch der Vorsitzende Richter auf die Frage nach dem Motiv für "dieses unbegreifliche und verstörende" Verbrechen ein. Verstörend sei die Tat vor allem wegen des "unbedingten Vernichtungswillen", der sich in den zahlreichen, massiven Schlägen in das Gesicht des Opfers zeige. "Wir hätten gerne gewusst, was eine junge aber erwachsene Person dazu bewegt, ihre 61 Jahre alte Mutter zu erschlagen. Wir haben es nicht erfahren." Gleichwohl sei es eben auch gutes Recht des Angeklagten zu schweigen. Das Schweigen dürfe nicht zu seinen Lasten ausgelegt werden.

Wo war der Angeklagte in den Wochen vor der Tat? Die Mutter hatte gegenüber Freundinnen gesagt, ihr Sohn sei im Krankenhaus, sie mache sich Sorgen. Dort war er aber nicht, was der 32-Jährige auch nicht bestritt. Wo er war, wollte er aber auch nicht sagen. Hatte er seiner Mutter etwas vorgemacht oder hatte die ihren Freundinnen eine Geschichte aufgetischt, um familiäre Probleme zu kaschieren. Auf diese Frage gibt es keine Antwort.

Wie war das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn? Während des Prozesses fiel in diesem Zusammenhang am häufigsten das Wort "normal". Aber sowohl Mutter als auch Sohn hielten sich gegenüber Freunden und Bekannten mit Erzählungen aus dem privaten Bereich sehr zurück. Also auch hier: keine Antwort.

Antworten lieferten über weite Strecken nur die ermittelten Spuren. Die lassen vermuten, dass die Tat am 29. März 2018 im Eingangsbereich des gemeinsam bewohnten Hauses im Weitkampweg in Schinkel-Ost geschah. Ob der Sohn seiner Mutter hinter der Tür auflauerte, um sie heimtückisch zu erschlagen? Das wiederum gaben die Spuren nicht her, weil der Angeklagte versucht hatte alle Hinweise zu beseitigen.

Sicher ist, dass der 32-Jährige bestrebt war, sich der sterblichen Überreste zu entledigen. Mit elektrischem Küchenmesser, Fuchsschwanz und Stichsäge zerteilte er den Leichnam. Die Körperteile versuchte er dann im heimischen Kaminofen zu verbrennen. Zuvor hatte er sich im Internet über verschiedene Möglichkeiten zu Beseitigung eines Leichnams informiert.

Weder Heimtücke noch Habgier

Die Beweisaufnahme hat nach Ansicht des Gerichts keine Zweifel daran gelassen, dass der Angeklagte ohne Einschränkungen seiner Schuldfähigkeit für den Tod seiner Mutter verantwortlich ist. Allerdings habe es keine zweifelsfreien Hinweise auf einen Mord gegeben. Weder Heimtücke noch Habgier kamen als Mordmerkmale nach Auffassung des Gerichts aufgrund der Beweislage in Betracht.



Mit 13 Jahren Freiheitsentzug blieb das Schwurgericht nur knapp unter dem maximalen Strafrahmen für Totschlag von 15 Jahren. Für Verteidiger Frank Otten ein nachvollziehbarer Urteilsspruch. "Das ist keine große Überraschung." Das Schweigen des Angeklagten stellte nicht nur für das Gericht und den psychiatrischen Sachverständigen ein Problem dar. Auch der Verteidigung waren die Hände gebunden. Ob die Verteidigung in die Revision geht, wird Otten mit seinem Mandanten klären. Wenn nicht, wird das Urteil binnen einer Woche rechtskräftig.