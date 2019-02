Parkplatzstreit endet in Osnabrück in Prügelei CC-Editor öffnen

Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul

Osnabrück. Ein Streit auf einem Parkplatz in Osnabrück ist am Mittwochabend in einer Prügelei geendet, bei der einen Person verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen der Schlägerei.