Vollplaybacktheater am 12. März in der Osnabrück-Halle

Eine neue Show zeigt das Vollplaybacktheater am Dienstag in Osnabrück. Foto: Daniela Landwehr

Osnabrück. Wenn Yoda auf Justus von den „Drei ???“ trifft und Sherlock Holmes auf einen Transformer, dann ist der Fall klar: Das Vollplaybacktheater (VPT) ist am Start. Am Dienstag, 12. März, gastiert das Team mit ihrer neuen Show in der Osnabrück-Halle. Das Motto ist seit 22 Jahren das gleiche: „Wir übernehmen uns auf jeden Fall.“