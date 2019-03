Osnabrück. Jesper Munk galt einst als deutsche Blues-Rock-Hoffnung. Jetzt scheint er seinen wirklichen Stil und zu sich selbst gefunden zu haben. Am Sonntag kommt der Soul-Boy in die Osnabrücker Lagerhalle.

Mit 15 Jahren begann Jesper Munk Gitarre zu spielen. Sechs Jahre später, im Jahr 2013, erschien sein Debüt-Album. Damals spielte er Blues Rock und eiferte seinen Vorbildern nach. Mit „Favourite Stranger“ legte er im vergangenen Jahr ein Album vor, das voller ernster, nachdenklicher und kluger Soul- und Pop-Songs steckt. Dem Deutschlandfunk verriet Munk, dass er dabei auf der Suche nach Authentizität gewesen sei. Er habe sich mit seiner Rolle als Künstler und der Frage, wieviel er von sich selbst aufgeben müsse, um erfolgreich zu sein beschäftigt. „Muss ich meinen Stolz aufgeben, um eine Karikatur zu werden, um relevant zu sein in der jetzigen Popkultur, um ein Sprachrohr zu haben?“ Die Antwort wird er am Sonntag in der Lagerhalle geben.

Das Konzert von Jesper Munk in der Lagerhalle in Osnabrück beginnt am Sonntag um 19 Uhr. Eintritt: 27 Euro. Kartentelefon: 0541/338740 oder 7607780.





Kindertheater

Wolle ist kein Schlagersänger, sondern ein verbeamtetes Schaf. Das lebt zufrieden in seinem Häuschen bis es eines Tages „Petri heil“ sagen muss. Warum das so ist, zeigt das Musiktheater Lupe in der Premiere des neuen Stücks „Wolle im Wasser“ am Samstag im Piesberger Gesellschaftshaus in Osnabrück.

In dem neuen Stück des Musiktheaters Lupe werden Wolle und sein Freund, das Huhn Gack, nass – ziemlich nass sogar. Es regnet und regnet und hört gar nicht mehr auf. Sie müssen ihre Wiese verlassen und wollen sich im Amt für Ungerechtigkeit beschweren. Doch da erleben sie Unglaubliches.

Die Aufführung von „Wolle im Wasser“ im Piesberger Gesellschaftshaus in Osnabrück beginnt am Samstag um 15 Uhr. Eintritt: 7 Euro, mit Kukuk 50 Cent. Kartentelefon: 0541/1208888.

Gitarrenkonzert

Ein Album des sizilianischen Gitarristen Francesco Buzzurro heißt „One Man Band“. Und genau das ist er. Sein extrem talentiertes Spiel stellt er am Sonntag im Lutherhaus in Osnabrück vor.

Ennio Morricone, der unzählige Soundtracks komponierte, adelte Buzzurro als „einen der ganz Großen“. Musiker-Kollegen müssen zwei Mal hinschauen, um zu verstehen, was da vor sich geht. Francesco Buzzurro spielt tatsächlich alles gleichzeitig: Melodien, Begleitung, Bass und Rhythmus. Und seinen klassischen Stücken und den Jazz-Standards verleiht er dazu sein sizilianisches Temperament.

Das Konzert von Francesco Buzzurro im Lutherhaus in Osnabrück beginnt am Sonntag um 18 Uhr. Eintritt: 18/15 Euro. Kartentelefon: 0541/2001831.