Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 2. bis 5. März 2019.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.



Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine vom 3. bis 5. März 2019

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 2. März 2019:

Flohmarkt an der Halle Gartlage: An diesem Samstag fällt der Flohmarkt an der Halle Gartlage wegen der 6. Oldtimer-Messe Osna-Oldies aus.

Flohmarkt in Osnabrück am Sonntag, 3. März 2019:

CD-Börse in der Osnabrück-Halle: Rund 50 Aussteller aus dem In- und Ausland bieten von 11 bis 16 Uhr bei der CD- und Schallplattenbörse in der Osnabrück-Halle ein riesiges Angebot an Tonträgern aus allen Musikrichtungen an.

Flohmarkt für Frauen und Kinder im Haus der Jugend: Das Mütterzentrum Osnabrück lädt von 13 bis 17 Uhr zum bunten Flohmarkt für Frauen und Kinder im Haus der Jugend ein.

Flohmarkt in Osnabrück am Dienstag, 5. März 2019:

Flohmarkt "Rund ums Kind" im GZ Lerchenstraße: Von 9.30 bis 12 Uhr kommen Groß und Klein beim Flohmarkt "Rund ums Kind" im Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße auf ihre Kosten.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termine am 2. und 3. März 2019



Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 2. März 2019:

Basar für Kinderkleidung in Melle: Der Basar für Kinderkleidung und Spielzeug des evangelischen Kindergartertens in Wellingholzhausen findet von 14 bis 17 Uhr im Canisiusheim statt.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Sonntag, 3. März 2019:



Frauenflohmarkt in Glandorf: Beim Flohmarkt von Frau zu Frau, veranstaltet vom Förderverein der Ludwig-Windthorst-Schule Glandorf in der Schulaula, werden von 14 bis 17 Uhr Bekleidung, Accessoires und Deko angeboten.

