85 Jahre alt ist John Mayall. Am Freitag spielt der Blues-Mann in Osnabrück. Foto: David Gomez

Osnabrück. Am 29. November 1933 wurde John Mayall in England geboren. Folglich ist der Blues-Musiker 85 Jahre alt. Das hindert ihn nicht daran, weiterhin auf der Bühne zu stehen. Am Freitag, 8. März, hat er im Rosenhof in Osnabrück eine Gitarristin dabei.