Künstlerin Irina Titova im Rosenhof in Osnabrück

Mit Humor und Charme führt Sandkönigin Irina Titova ihre Kunst am Mittwoch in Osnabrück vor. Foto: Christian Goebler

Osnabrück. Als „Königin des Sandes“ wird Irina Titova bezeichnet. Am Mittwoch, 6. März, zeigt sie ihre außergewöhnliche Kunst im Rosenhof in Osnabrück, wo die Zuschauer sich keinen Sand in die Augen streuen lassen sollten.